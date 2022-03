Congo-Kinshasa: " L'or du Maniema ne profite pas a la province", déplore le SAEMAP

Des représentants des coopératives minières et ceux des négociants ont réfléchi lundi 14 mars à Kindu sur la lutte contre la fraude minière dans la province du Maniema. Cette fraude fait que le Maniema ne profite pas de son or, déplore la direction provinciale de Service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (SAEMAP)-Maniema.

Le directeur provincial du SAEMAP-Maniema, Patrick Kitembo, a fustigé le fait que le Maniema produise suffisamment d'or qui ne lui profite pas :

" Le Maniema produit suffisamment d'or, mais cet or échappe aux contrôles, et ne profite pas à la province du Maniema. Il profite plutôt aux provinces voisines et à d'autres pays. C'est pourquoi tous les participants, en sortant de la salle, doivent savoir qu'est-ce que la traçabilité et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que cette traçabilité soit effective de manière à faire profiter à la province les ressources qui lui sont propres ".

Le ministre provincial des mines, Mwami Walanga Butelezi, a exhorté les participants à fournir des efforts pour arrêter la fraude minière:

" Le gouvernement provincial voudrait qu'à l'issue des travaux, tous les participants prennent conscience de leur part de responsabilité pour une bonne gouvernance minière; en s'engageant résolument et fermement à lutter contre la fraude et la contrebande minière ".

Cette atelier a été organisé par le SAEMAP-Maniema pour rappeler le rôle des uns et des autres en vue du lancement de la documentation de la chaîne de production aurifère en amont afin de donner l'originalité des minerais de la province.