Togo: Des agents licenciés et sommés de garder le silence

Depuis 1er mars 2022, quarante neuf agents de la Délégation à l'organisation du secteur informel (DOSI) ont retrouvé la porte de chômage malgré le garantie qui leur a été accordé en préservation de leurs emplois. Une promesse non tenue cédant place au grincement de dents, colère à l'endroit des concernés parce que menacés de garder le silence sur leur licenciement.

Ces agents de l'ex-Dosi sont désormais dans l'incapacité d'exercer leur emploi, c'est ce qu'indique une note de Combetey Prince-Agbodjan-Semetoh, responsable administratif et financier au ministère chargé de l'Inclusion Financière.

" La restructuration organisationnellge et fonctionnelle consacre la fin des missions et activités autrefois déléguées à l'ex DOSI. Conséquemment, elle rend impossible la poursuite de toute fonction d'agents recrutés par voie de contrats autres que ceux de la fonction publique ", lit-on.

Et pourtant, le 04 mai 2021, la ministre de l'Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel rassurait le personnel de la DOSI, promettant prendre des dispositions convenables pour une réforme saine permettant la préservation des emplois et des droits légaux de toutes les parties.

A en croire un agent licencié, c'est juste un renvoi " Notre cas devrait être considéré comme un licenciement économique et dans ce cas, il y a un certain nombre de règle à suivre dans le code du travail. Les articles 92 et 95 du code du travail sont clairs là-dessus et à plus forte raison une structure publique ", disait-il.

Étonnant, dans un nouveau courrier, les agents ont été menacés de faire bouche cousue sur cette affaire indignante.

" Je viens par le présent mail vous rappeler que la note d'information qui vous a été envoyée ce jour pour diffusion en interne doit strictement rester en interne. Tout contrevenant à cette consigne répondra de ses actes ", peut-on lire dans la correspondance de Maipa Pakidame, secrétaire général du ministère de l'Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel.

Pour rappel en décembre dernier, une direction opérationnelle du ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel est en charge des missions concernant la DOSI.