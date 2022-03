Soudan: Abu Haja - Les ÉAU est un partenaire stratégique soutenant la transition démocratique

- Le conseiller médiatique du président du Conseil de souveraineté de transition Dr. Attahir Abu Haga, a affirmé la volonté du Soudan de poursuivre et d'améliorer les relations avec les Émirats Arabes Unis et d'ouvrir des perspectives de coopération dans les divers domaines, décrivant les Émirats Arabes Unis comme un partenaire stratégique œuvrant pour soutenir la transition démocratique au Soudan.

Il a déclaré que la visite du lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition aux Émirats Arabes Unis, vise à construire et à renforcer la coopération stratégique et la consultation continue entre les deux pays pour servir les objectifs et les intérêts communs dans la réalisation de la stabilité régionale et la paix mondiale.

Il a souligné qu'il existe une coordination conjointe et une coopération stratégique, indiquant que la visite examinera de nombreuses questions et sujets d'intérêt commun ajoutant "Nous travaillons pour vixer une vision commune pour la coopération économique et politique des deux pays dans tous les domaines et de discuter les derniers développements régionaux et internationaux".