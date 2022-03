Soudan: Establishment d'un consulat général du Royaume d'Arabie saoudite à Port-Soudan

- L'ambassadeur saoudien au Soudan, Ali bin Jaafar, a affirmé le désir de son pays d'établir un consulat général à Port-Soudan pour faciliter la délivrance de visas de voyage, en stimulant et en élargissant la portée de l'échange commercial entre Soudan et l'Arabie Saoudite et renforcer davantage les relations diplomatiques sociétales et populaires entre les deux pays.

Cela est venu lors de la réunion de l'ambassadeur et de la délégation qui l'accompagnait , qui est en visite à l'Etat avec le wali par intérim de l'État de la mer Rouge, Ali Adarob, à son bureau de Port-Soudan dimanche.

Le par intérim a salué la visite de la délégation saoudienne affirmant que le gouvernement était prêt à fournir le soutien nécessaire et à faciliter les procédures d'établissement d'un consulat général d'Arabie saoudite à Port-Soudan pour servir les citoyens des États de l'Est , louant les liens solides et historiques entre les deux pays.