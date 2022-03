Soudan: Le pays salue la décision de classer le groupe Houthi comme groupe terroriste

Le ministère des Affaires étrangères a salué la décision rendue par le Conseil de sécurité de l'ONU concernant la classification de la milice Houthi en tant que groupe terroriste, en plus d'étendre l'interdiction de livraison d'armes au Yémen et de condamner les attaques lancées par le groupe Houthi contre des civils et des installations civiles en Arabie saoudite et aux Émirats Arabes Unis.

Le ministère a déclaré dans un communiqué publié jeudi qu'il espérait que cette décision contribuerait à la cessation des hostilités et des violations commises par la milice houthie, et à sa menace pour la sécurité et la sûreté de la navigation en mer Rouge, ainsi qu'à faciliter la l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils.

Le ministère a réitéré son soutien aux efforts visant à résoudre pacifiquement la crise yéménite conformément aux références convenues et aux résolutions des Nations Unies à cet égard, d'une manière qui préserve l'unité et la souveraineté du Yémen.