Soudan: Al-Burhan affirme la volonté du Soudan de renforcer les relations avec le Royaume-Uni

- Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdul-Fattah Al-Burhan (CST), a affirmé la volonté du Soudan de renforcer les relations bilatérales avec le Royaume-Uni et de faire progresser la coopération conjointe entre les deux pays.

Cela est venu lorsqu a rencontré au Palais républicain le directeur général de l'Afrique au Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, Moazzam Malik, en présence du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Nader Yousif, et l'ambassadeur britannique au Soudan.

Al-Burhan a informé le responsable britannique sur les développements actuels au Soudan et les efforts déployés pour le success du dialogue entre les parties soudanaises.

La réunion a également discuté des relations bilatérales entre Khartoum et Londres et les moyens de les promouvoir, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

En ce qui concerne le dialogue, Al-Burhan a renouvelé son engagement en faveur d'un processus de dialogue global qui mène au consensus entre les parties, car c'est le seul moyen de sortir de la crise actuelle, soulignant son soutien à l'initiative de l'ONU dirigée par l'UNITAMS, et sa bienvenue à tous des initiatives internes et externes qui favoriseraient le dialogue et en assureraient le success.

Pour sa part, le responsable britannique a affirmé la volonté de son pays de renforcer et de développer les relations avec Khartoum en réitèrant l'engagement de Londres à soutenir le processus de dialogue inter-soudanais, qui conduit à la réalisation d'un accord et d'un consensus nationaux.