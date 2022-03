Afrique de l'Est: Le pays salue la nomination d'envoyé de la Chine pour la Corne de l'Afrique

- Le ministère des Affaires étrangères a salué la nomination de M. Xue Bing au poste d'envoyé spécial du ministère chinois des Affaires étrangères pour la Corne de l'Afrique, dans le cadre de l'Initiative de développement pacifique de la Chine dans la Corne de l'Afrique.

Le ministère a déclaré dans un communiqué publié jeudi que le Soudan, tout en saluant l'initiative, est convaincu que les efforts continus déployés par la Chine en tant que vieil ami et partenaire stratégique des pays de la Corne de l'Afrique contribueront certainement à la paix et à la stabilité et faire progresser le processus de développement économique dans la region.

Le ministère a affirmé qu'il était prêt à soutenir les efforts de l'envoyé, à faciliter ses tâches et à mener la coordination et les contacts nécessaires pour le succès de l'initiative.

De même, le ministère des Affaires étrangères attend avec impatience la visite de l'envoyé au Soudan dès que possible, pour renforcer la communication et la coordination avec la partie chinoise afin de faire avancer et développer les relations entre les deux pays, et de jouer un rôle positif dans le développement du processus de la transition politique au Soudan.