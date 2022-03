Soudan: Le pays renouvelle son adhésion à l'accord juridique sur le barrage de la Renaissance

Khartoum — Le ministre de l'Irrigation et des Ressources en eau en charge, Daw Al Bait Abdul Rahman Mansour, a appelé à la nécessité de parvenir à un accord basé sur une négociation efficace pour réaliser l'intérêt des peuples du Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie.

Le ministre de l'Irrigation, a déclaré, après avoir reçu dans son bureau l'ambassadeur égyptien à Khartoum, Hossam Issa que le Soudan a le plus besoin d'un consensus entre les trois pays et a été négativement affecté par la négociation prolongée sans parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage de la Renaissance, en tenant compte du reste des différentes clauses entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie exigent une volonté politique de toutes les parties.

La réunion a, également discuté de l'étape unilatérale éthiopienne dans la production d'électricité à partir du barrage de la Renaissance, et l'activation des mécanismes de coopération entre les deux parties et leur progression pour atteindre des objectifs communs entre les pays de la région et les pays du bassin du Nil.