Soudan: Mennawi affirme son soutien aux projets de développement à l'Est-Darfour

Khartoum — Lors de sa rencontre avec une délégation populaire de l'État de l'Est-Darfour, actuellement à Khartoum, le gouverneur de la région du Darfour, Menni Arko Mennawi, a affirmé que le vol et le pillage des biens de la Mission des Nations Unies(MINUAD), qui s'est produite dans la ville d'El-Fasher, et les événements ultérieurs qui ont affecté les organisations internationales travaillant dans le domaine humanitaire, sont considérés comme l'épreuve la plus difficile à laquelle il ait été confronté.

Mennawi a déclaré qu'il était convaincu que la distribution équitable des propriétés de la MINUAD aux États était requise par les circonstances afin de fournir une aide de service due à de nombreuses institutions, mais les ennemis ont abandonné ce qu'il voulait offrir à notre peuple au Darfour ", a-t-il déclaré.

Le gouverneur a appelé le peuple du Darfour à mettre fin à tous les différends et à soutenir la sécurité et la stabilité dans la région afin que le gouvernement puisse travailler à la mise en œuvre de projets et de services de développement dans les cinq États de la région et attirer des investisseurs pour travailler au Darfour. .

Il a fait l'éloge de la sécurité et de la stabilité dans l'État du Darfour oriental et s'est engagé à se rendre dans l'État dans un proche avenir.

Pour sa part, le sous-gouverneur de la région du Darfour, le Dr Mohamed Issa Elaiu, a appelé le peuple du Darfour dans son ensemble, et de l'État du Darfour oriental en particulier, à renoncer à toute forme de division et de discorde et à ne pas répondre aux appels à la sédition.

Il a apprécié la coopération et la solidarité entre le peuple de l'État du Darfour oriental et leur abstention de toutes sortes de conflits et de tensions et leur préparation et leur soutien à l'orientation de l'État et de la révolution.