Soudan: Formation d'une force de sécurité conjointe dans les localités occidentales de l'État du Nord-Darfour

Khartoum — Le gouverneur de l'État fédéré du Nord-Darfour, Nimr Muhammad Abdul Rahman a annoncé la formation d'une force de sécurité conjointe a été formcce à partir des forces régulières pour travailler à l'extension du prestige de l'État, au maintien de la sécurité, à la collecte d'armes et à la lutte contre tous les phénomènes négatifs dans les localités de Saraf Omra, Kabkabiya et Serif.

C'était lors de son allocution à une réunion qualitative des dirigeants locaux de Saraf Omra, à laquelle il s'est rendu mardi à la tête d'une délégation de responsables gouvernementaux et de représentants d'organisations internationales.

M.Nimiri a déclaré qu'il avait également annoncé l'engagement de son gouvernement à creuser (40) pompes à eau et à fournir les mécanismes nécessaires pour creuser des barrages. En plus de l'engagement de réhabiliter l'hôpital local de Saraf Omra et de fournir des soins aux patients qui s'y trouvent, en plus de nommer deux médecins et six infirmières parmi les habitants de la région et d'embaucher immédiatement un certain nombre de sages-femmes.

Nimr a ajouté : " Nous nous sommes engagés à payer la somme et la capacité de 25 millions de livres soudanaises par l'intermédiaire du bureau de la Zakat, à établir une salle d'opération et à envoyer du matériel médical moderne à l'hôpital, et que la Banque agricole a commencé à ouvrir une succursale dans la localité pour fournir des services bancaires à ses citoyens, notant qu'une délégation de haut rang du ministère des Infrastructures et du Développement urbain se rendra au local pour commencer à planifier la ville.

En ce qui concerne la situation humanitaire à Saraf Omra, Nimr a expliqué que le Programme alimentaire mondial à partir de mercredi, travaille à la distribution d'aide humanitaire aux nécessiteux, en plus de la déclaration d'engagement du HCR à aider les trois communautés locales à travers les administrations indigènes pour atteindre la coexistence pacifique et la paix communautaire.