Afrique: Interview - Cissé Nadège (Dynamo Minsk) - "Je rêve de jouer à Chelsea"

interview

L'internationale ivoirienne Cissé Nadège a remporté hier dimanche 13 mars la Super Coupe de Biélorussie avec le Dynamo Minsk, en battant le FC Minsk 2 buts à 1. Après ce sacre, elle s'est confiée à Africatopsports. Cissé est revenue sur son début de saison. Elle a également évoqué son futur et l'échec avec les Eléphantes de Côte d'Ivoire lors des éliminatoires de la CAN Féminine Maroc 2022.

Comment te sens-tu après cette victoire hier ?

Je suis super heureuse et fière de mes coéquipières.

Un trophée de plus. Combien de trophées totalises-tu avec le Dynamo Minsk ?

Depuis que j'ai rejoint le club, j'ai remporté 4 trophées à savoir 2 Super Coupes, un championnat et une Coupe de la Biélorussie.

Pensez-vous aller un peu plus loin en Ligue des Champions cette saison ? Passer les tours qualificatifs par exemple.

Pour le moment c'est un peu compliqué de se prononcer. Il y a plusieurs joueuses qui ont quitté le club. Je pense qu'avant le début de la Ligue des Champions le club va acheter de nouvelles joueuses et cela nous permettra d'arriver loin.

Est-ce que tu rêves d'évoluer dans un autre championnat que celui de la Biélorussie ?

Oui les championnats espagnols, français et anglais m'intéressent bien. A ce sujet, plusieurs clubs me sollicitent et je compte bouger bientôt.

Ton club de rêve ?

Je rêve de jouer à Chelsea.

Comment as-tu vécu l'élimination face au Nigeria ?

C'était très difficile. Manquer 3 CAN de suite, c'est dur. Nous avons toutes les joueuses qu'il faut mais Dieu en a décidé autrement. Nous allons travailler encore pour revenir plus fortes.

Tu aurais bien voulu disputer cette CAN au Maroc ?

Oui. C'est une grande déception de ne pas pouvoir participer à cette fête du football féminin africain.

Un mot pour tes fans de la Côte d'Ivoire.

Merci beaucoup à tout le monde pour le soutient que vous m'apportez. Je vois les commentaires et publications et cela me fait vraiment plaisir.