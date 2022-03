Cote d'Ivoire: Construction de logements, production d'énergie, assainissement... - Le Club Abidjan Ville durable prépare des projets avec le District d'Abidjan et le Cocan 2023

Une convention cadre de partenariat a été signée entre les deux entités, le vendredi 11 mars, à la Riviera Golfe

Les entreprises membres du "Club Abidjan ville durable" s'engageront dans les prochains mois, dans divers projets de développement, dans le district autonome d'Abidjan. Notamment, dans les secteurs de l'énergie, la Construction de logements, l'assainissement, l'économie circulaire.

Un accord de partenariat a été signé, à cet effet, le vendredi 11 mars, à la maison du District (Villa des hôtes), à la Riviera Golfe, entre d'une part, ce club, composé essentiellement, d'entreprises françaises, et d'autre part, le district autonome d'Abidjan.

Le District autonome d'Abidjan était représenté à l'occasion, par le ministre gouverneur Robert Beugré Mambé, et le "Club Abidjan ville durable" par son président, Guillaume Herry, qui avait à ses côtés plusieurs membres de son bureau.

Le contenu du partenariat a été rendu public, un peu plus tard, en début de soirée, à l'occasion de l'Assemblée générale du club tenue à "l'Agora de Koumassi". Selon l'accord, les entreprises membres du "club Abidjan ville durable" ont à charge de proposer dans les prochains jours, des solutions techniques et financières, dans le but de co-construire (avec le district), des projets dans les domaines de l'énergie, du logement, de l'eau et l'assainissement et de l'économie circulaire.

Invité à cette Assemblée générale, le district autonome d'Abidjan était représenté par une forte délégation, conduite par le vice-gouverneur, Yéo klotioloma. Pour lui, ce partenariat est une opportunité. Car, dira-t-il, le district d'Abidjan qui compte à ce jour, plus de 6 millions d'habitants, a besoin de redoubler d'efforts et d'initiatives pour faire face aux besoins essentiels des populations. " Nous sommes heureux d'avoir signé ce partenariat avec vous. Le district d'Abidjan, considère cette collaboration comme une opportunité ", a-t-il déclaré.

Contribuer à la réussite de la Can 2023

Autre délégation invitée à cette Assemblée générale du "Club Abidjan Ville durable", c'est celle du Comité d'Organisation de la Can 2023 (Cocan 2023). Avec qui, la signature d'un accord de partenariat est également prévue, dans les prochains jours, en vue de permettre aux entreprises membres du club, d'apporter leur contribution, à l'organisation de la Can 2023 en Côte d'Ivoire.

Cette rencontre fait suite à la cérémonie de lancement du Cocan Business Club, organisée le 10 mars, à Azalaï Hôtel, à Marcory, à laquelle les membres du Club se sont massivement associés.

A l'occasion, Moumouny Sylla, Directeur exécutif de la Cocan 2023, qui conduisait la délégation, a souligné, que ce partenariat permettra aux 78 entreprises, membres du club, de mettre au service du Cocan 2023, leurs expériences et expertises pour répondre aux enjeux liés à l'organisation, du plus grand évènement sportif d'Afrique, en Côte d'Ivoire. Notamment au niveau de la communication, des transports et logistiques, de l'accueil du public, de l'énergie, de la billetterie.

" C'est un partenariat privilégié, un échange gagnant-gagnant, qui s'annonce entre nos deux structures. Nous savons qu'il y a, en votre sein, les compétences et expertises nécessaires, pour organiser une Can inédite. Nous sommes en train d'affiner la plateforme ", a-t-il ajouté.