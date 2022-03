Afrique: Échanges commerciaux intra-africains - La Côte d'Ivoire veut miser sur les ports secs

" Les ports secs : outil d'accélération socio-économique en Afrique atlantique ". C'est le thème central d'une table ronde qui a réuni le 10 mars, à l'hôtel palm club, à Cocody, plusieurs acteurs du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Initiée par le Centre de recherche maritime portuaire et logistique (Crempol) de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (Arstm), en partenariat avec la Fondation française Sefacil et le Cabinet Datopi, La cérémonie qui a été suivie de la dédicace d'un document sur le même thème, avait pour but de fédérer, autour d'une même table, les savoirs, savoir-faire et pratiques en matière de ports secs. Mais aussi, de relever les retombées présentes et à venir pour le tissu social et l'environnement économique des populations en Afrique.

Trois zones industrielles créées...

Le ministre des transports, Amadou Koné, était représenté à l'occasion par son conseiller technique maritime, le Lt/Colonel Aya Odette Kouakou, administrateur des Affaires maritimes et portuaires. Elle avait à ses côtés, le Directeur général de l'Arstm, Colonel Karim Coulibaly. Elle a souligné que le port sec vise à permettre de développer les échanges intra-africains, et d'assurer la montée en gamme du commerce sur le continent, en rendant les économies, moins dépendantes, des chocs extérieurs. " C'est pourquoi l'Etat de Côte d'Ivoire a signé le 26 août 2020, à Abidjan, un accord de développement d'un projet de partenariat public-privé, entre le conseil régional du Tchologo, le Port autonome de San Pedro et le groupe Arise Ivoire, pour la création de trois zones économiques industrielles, à fort impact, implantées à Akoupé Zeudji (Abidjan), à San Pedro et à Ferkéssédougou, pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, qui devrait générer des emplois et contribuer au PIB d'ici 2030 ".

Rapprocher les ports des partenaires régionaux

Selon la représentante du ministre des transports, les travaux du port sec de Ferkéssédougou, lancés depuis mai 2021, vont désengorger les ports ivoiriens et les rapprocher de ses partenaires régionaux. Il va également mettre en valeur les potentialités économiques des districts de savane (Poro, Tchologo et Bagoué), et du Zanzan (Gontougo et Bounkani), qui permettront aussi de créer des milliers d'emplois, dans une zone qui en manque cruellement.

Dans le même sens, le Dg de l'Arstm, Colonel Karim Coulibaly, a indiqué que le développement des activités de l'économie maritime et portuaire, se heurte à des problématiques, liées notamment, au congestionnement des villes portuaires, obstacle à la mobilité et à la compétitivité, aux questions de criminalité organisée, et de gestion écoresponsable des ressources naturelles. " C'est la raison d'être du Crempol qui a pour objectif, de proposer des solutions pragmatiques aux défis logistiques auxquels sont confrontés les Etats africains, les entreprises du secteur maritimes, les institutions multilatérales, les investisseurs, les entreprises portuaires, et industrielles, concernant les offres de transport maritime, les passages portuaires, la gestion des corridors, ainsi que les problématiques liées à la pêche, à la sécurité et à la sûreté maritime ".