Cote d'Ivoire: Basket-ball - Le sport fait son entrée au lycée Sainte Marie de Cocody

Le basket-ball est en train de s'épanouir en Côte d'Ivoire. Mardi 8 Mars 2022, le président de la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb), Mahama Coulibaly et l'équipe de la direction technique nationale ont installé une école au lycée Sainte Marie de Cocody.

Un établissement scolaire d'excellence uniquement réservé aux jeunes filles depuis 1962 qui n'a pas caché sa joie de voir arriver sur ses terrains, cette discipline sportive d'élite. " Vous ne pouvez pas comprendre la joie qui m'anime. Grâce à ce projet de Fiba Afrique et de la Fibb, les filles vont pouvoir allier le sport et les études. Une manière de compléter leur formation. Vraiment merci à la Fédération ivoirienne de basket-ball qui a pensé à notre lycée et rénové notre terrain. Malgré tout ce qu'on peut penser, le lycée Sainte Marie reste ouvert à tous ", a indiqué Mme Georgette Ouattara, la proviseure.

Au total 55 jeunes filles de 11 à 16 ans avaient été mobilisées pour l'occasion.

Des jeunes filles qui ont reçu ce jour, leurs premiers cours de basket-ball sous la houlette du directeur technique national, le Slovène Slobodan Subotic et des adjoints. Ils étaient accompagnés de quatre joueuses du championnat national qui ont fait une petite démonstration sous le regard des anciennes joueuses internationales présentes.

Pour ce premier jour d'initiation, les filles ont appris à manier le gros ballon orange, à faire la passe et shooter.

Le président de la Fédération ivoirienne de basket-ball, Mahama Coulibaly, heureux de faire de ce projet une réalité, a annoncé que Sainte Marie n'était qu'un point de départ. " Le projet, dénommé "Her world, her rules " qui s'étendra sur six mois, visitera le lycée Mamie Faitai de Bingerville et le collège Simone Ehivet de Yopougon ", a-t-il dit. Avant de préciser que ce projet est avant tout une campagne initiée par la Fiba afin de développer le basket-ball féminin dans tous les pays à travers les fédérations nationales.