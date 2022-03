Cameroun: Lyon - Karl Toko-Ekambi - " Il n'y a pas de soucis avec le coach "

Karl Toko-Ekambi s'est exprimé sur la situation de l'Olympique Lyonnais après la défaite face à Rennes.

Karl Toko-Ekambi et les Gones déçoivent en Ligue 1 et figurent à une insuffisante 10ème place avec 6 points de retard sur les dernières places européennes. Victorieux à une seule reprise lors des 4 dernières journées, ils restent sur une terrible contre-performance.

Malgré le soutien de ses supporters, Lyon a été surclassé à la maison par Rennes samedi (2-4). Karl Toko-Ekambi a d'ailleurs tenu à s'exprimer sur la situation actuelle des Lyonnais, dans une interview accordée au Progrès. Selon l'attaquant camerounais, il est trop facile de remettre la faute sur Peter Bosz.

" Ce sont toujours les mêmes questions qui se répètent. Il n'y a pas de soucis avec le coach, on a raté le match, on n'a pas été au point avec ce qu'on voulait faire. On ne va pas ressasser le passé, ça ne sert à rien. On sait ce qu'on a à faire, on va essayer d'être plus prudent à l'avenir, on n'a plus le choix. Le mot d'ordre est confiance, s'appuyer sur les choses positives et ne plus répéter les choses négatives ".