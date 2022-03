Afrique: Ligue des champions - L'Ajax compte sur Sébastien Haller face au Benfica

Sébastien Haller réalise une folle saison en Ligue des Champions cette saison. L'Ivoirien entend frapper une nouvelle fois fort contre Benfica et, ainsi, permettre à l'Ajax d'entretenir ses rêves de grandeur.

Ce mardi, l'Ajax reçoit Benfica en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Le suspense est entier (2-2 à l'aller). Il faudra gagner pour passer, ou aller jusqu'aux tirs au but. Ce match sera aussi l'occasion d'observer un duel à distance entre Sébastien Haller pour l'Ajax, deuxième meilleur buteur de la compétition avec onze buts en six rencontres, et le jeune uruguayen Darwin Nunez (22 ans) pour Benfica, auteur de 25 buts en 32 rencontres cette saison.

Le danger peut venir de partout dans cette équipe de l'Ajax, qui devrait aligner Haller. L'international ivoirien (31 buts dont 11 en C1) a marqué sur tous les matches européens depuis le début de la campagne, dont celui disputé à Lisbonne à l'aller. En effet, entre Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, Sébastien Haller est venu s'immiscer à la table des meilleurs artilleurs de la Ligue des champions. L'attaquant ivoirien s'y est même imposé, avec force et fracas, grâce à ses qualités physiques et techniques. Buteur lors de chaque sortie européenne cette saison - dont un étourdissant quadruplé sur la pelouse du Sporting -, le N.9 ajacide affiche pour l'heure un total de onze réalisations. Soit un but toutes les 52 minutes.

Lors du match aller, les deux équipes avaient livré une prestation intense et engagée, qui s'est finalement soldée par un nul (2-2). Demi-finalistes de l'édition 2018-2019, les Amstellodamois rêvent d'une nouvelle épopée européenne. Cependant, Benfica est un adversaire sérieux, qui ose prendre des risques et peut surprendre à tout moment.