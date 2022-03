Afrique: Handball / Frédéric Bougeant - " C'est une chance d'aller travailler avec l'un des meilleurs clubs français "

L'équipe nationale de handball du Sénégal a entamé son 3e stage lundi à Montpelier. Un stage qui fera du bien aux Lions avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de handball hommes dixit Frédéric Bougeant.

La sélection sénégalaise de handball continue par s'activer avant la 25e édition de la CAN Maroc 2022. Les Lions sont à Montpelier en France pour un 3e stage qui prendra fin le 19 mars prochain.

A en croire le technicien français, cette mise au vert sera bénéfique aux handballeurs sénégalais qui bénéficieront des conditions exceptionnelles.

" C'est le 3ème stage après celui de novembre et janvier, et là on est à Montpelier, qui est l'un des plus grands clubs européens de hand-ball. Ce sont des conditions exceptionnelles pour l'équipe nationale du Sénégal, qui relance son projet. C'est une chance d'aller travailler avec l'un des meilleurs clubs français. On est ravi de cette collaboration avec Montpelier et on va essayer de continuer à progresser. Continuer à acquérir de la culture, justement à travailler avec les meilleurs pour attaquer la dernière ligne droite de cette préparation. À nouveau un tour d'horizon avec 18 joueurs, pour essayer de voir l'état de forme des uns et des autres. Mais, j'ai confiance, parce que les joueurs travaillent beaucoup dans leurs clubs ", a-t-il déclaré.

En rappel, la Coupe d'Afrique des Nations de handball hommes, aura lieu du 22 juin au 2 juillet 2022 au Maroc.