Algérie: Le pays exprime sa volonté d'abriter le siège de l'Agence Africaine du médicament

Alger — L'Algérie a exprimé sa volonté d'abriter le future siège de l'Agence Africaine du Médicament (AMA), afin de mettre à la disposition des pays africains son expérience et son expertise dans l'industrie pharmaceutique, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie Pharmaceutique.

Cette proposition a été formulée lors de l'audience accordée par le ministre de l'Industrie Pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, lundi au siège du ministère, à l'ambassadeur de la République du Sénégal en Algérie, Serigne Dieye, dans le cadre de la préparation de la première édition du salon El Djazair Healthcare, prévu du 17 au 19 mai prochain à Dakar (Sénégal).

Lors de cette audience, les discussions ont porté sur "la volonté de l'Algérie d'abriter le future siège de l'AMA", a indiqué le ministère.

"Forte de son expérience dans l'industrie pharmaceutique, l'Algérie se propose de mettre à la disposition du continent toute son expertise à travers ses ressources institutionnelles, scientifique et règlementaire en vue d'apporter le soutien nécessaire à l'Agence dans l'accomplissement de ses missions", est-il souligné.

La rencontre a permis également d'examiner les voies et moyens de promouvoir et de développer la coopération à travers la signature de conventions bilatérales dans le domaine pharmaceutique notamment entre l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutique (ANPP) et son homologue sénégalaise pour un échange d'information et d'expertise concernant l'enregistrement, l'homologation, le contrôle-qualité, a précisé la même source.

Les deux parties ont également convenu de soutenir et de promouvoir la coopération entre les producteurs pharmaceutiques des deux pays en vue d'encourager l'investissement mixte eu égard aux opportunités et aux potentialités de partenariat bilatéral et régional notamment à travers la création d'unités de production mixtes orientées vers l'export.

Elles se sont engagés, également, à intensifier les échanges et à renforcer le partenariat algéro-sénégalais dans le domaine pharmaceutique à la faveur de la prochaine visite d'une délégation sénégalaise afin de permettre un rapprochement entre les différentes institutions et les opérateurs économiques entre les deux pays en vue d'un transfert technologique progressif dans le cadre de l'intégration économique régionale et continentale, a détaillé le communiqué.

Par ailleurs, le ministère a relevé que le salon El Djazair Healthcare constitue "une opportunité d'établir des relations de partenariat et d'affaires gagnant-gagnant, qu'elles soient le point de départ à une coopération africaine pertinente et renouvelée, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique".

L'occasion a permis aussi pour les deux parties d'exprimer la concordance et la similitude de leur visions quant à l'opportunité pour l'ensemble des opérateurs pharmaceutiques algériens et sénégalais de participer à cette première édition du salon organisée conjointement par les ministères de l'Industrie Pharmaceutique et du Commerce, avec une très forte participation d'opérateurs pharmaceutiques algériens, en présence des acteurs associatifs professionnels algériens et africains, selon la même source.