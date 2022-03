Congo-Brazzaville: Mois de mars - Le Club 2002-PUR honore ses femmes

Les militantes et sympathisantes du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), ont célébré le 12 mars, au domaine des sœurs Franciscaines à Brazzaville, en présence du secrétaire général du parti, Juste Désiré Mondelé, la Journée internationale des femmes.

Placée sur le thème " La femme du Club 2002-PUR et les coopératives pour une société équitable et durable ", la célébration de la Journée internationale des femmes a été marquée au Club 2002-PUR, entre autres, par des exposés et des témoignages, conclus par un échange " fructueux ".

La secrétaire nationale chargée du genre et de la parité au Club 2002-PUR, Mylène Gloria Gassongo, a rappelé que cette thématique était un appel à l'audace de la femme, mais aussi et surtout une interpellation des pouvoirs publics à continuer à soutenir l'entrepreneuriat féminin. Paraphrasant Simone de Beauvoir, elle a déclaré que seul le travail permettra à la femme d'accéder à l'égalité en vue d'un avenir durable.

" A l'heure où les politiques économiques réalistes à travers le monde anticipent sur les dispositions en vue d'un avenir durable, il était temps, sinon grand temps, de s'interroger sur la place et le rôle de la femme congolaise, tout au long du cheminement inéluctable vers un avenir durable. Le développement durable, dans la conception des chrétiens démocrates, n'est pas un concept creux. Il est davantage un état d'épanouissement collectif, où nous veillons certes à la protection de l'environnement et à la consommation rationnelle des ressources... ", a-t-elle rappelé.

En effet, les participantes ont eu droit aux échanges portant, entre autres, sur le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très Petites, petites et moyennes entreprises et des coopératives agropastorales. Des communications données par des experts en la matière. Ainsi, pour le suivi des participantes, le Club 2002-PUR a mis à leur disposition des fiches à remplir.

" Nous avons mis la femme au centre des choses. La femme a une place très importante dans la société, mais pour qu'elle puisse tenir cette place, il faut qu'elle soit formée, éduquée. Quand la femme est éduquée et formée, nous vivons dans une société équilibrée. Le thème sur les coopératives, c'est une façon de demander aux femmes du Club 2002-PUR de se mettre ensemble pour pouvoir aller plus loin. Nous allons les accompagner vers les institutions de la place parce qu'elles font un grand travail ", a poursuivi Mylène Gloria Gassongo.

Encourageant la gent féminine de son parti, Juste Désiré Mondelé a indiqué que le thème choisi parle en réalité de l'autonomisation de la femme. " Votre thème sur les coopératives rime bien avec l'autonomisation de la femme et les moyens de la rendre beaucoup plus autonome. Parler de coopératives, c'est parler de la solidarité, de l'unité. Vous avez échangé sur la capacité qu' a la femme de s'unir, de faire montre de solidarité vis-à-vis de la société.

Je sais que de vos assises sortiront des résolutions vraies, réelles à mettre en œuvre, à implémenter pour que non seulement la femme du Club 2002-PUR, mais aussi les autres femmes puissent arriver à renforcer ce processus d'autonomisation ", a souligné le secrétaire général du Club 2002-PUR.