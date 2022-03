Afrique: Croissance du G20 - Un ralentissement noté au quatrième trimestre 2021

Le produit intérieur brut (Pib) de la Zone G20 a augmenté de 1,4% entre le troisième et le quatrième trimestre de 2021, selon des estimations provisoires, en baisse par rapport à la hausse de 1,9% enregistrée entre le deuxième et le troisième trimestre.

Selon un communiqué de presse, le ralentissement dans la Zone G20 au quatrième trimestre (T4) de 2021 reflète principalement la croissance ralentie en Inde où le Pib a augmenté de 1,8% en glissement trimestriel après avoir progressé de 13,7% au troisième trimestre (T3). Il reflète également une croissance en glissement trimestriel plus faible dans l'Union européenne (UE) où le Pib a augmenté de 0,4% au T4 2021, en baisse par rapport à 2,2% au T3. L'Allemagne, la plus grande économie de l'UE, a connu une baisse du Pib de 0,3% au T4 et a été le seul pays du G20 à enregistrer une contraction. La croissance du Pib a également ralenti en Arabie Saoudite (à 1,6% au T4, comparé à 5,7% au T3) et en Turquie (à 1,5%, comparé à 2,8%).

Malgré la tendance de la Zone G20 dans son ensemble, ajoute la même source, plusieurs pays du G20 ont enregistré une croissance plus forte au T4 2021 par rapport au T3. Aux États-Unis, la croissance en glissement trimestriel a augmenté à 1,7%, contre 0,6% au trimestre précédent, et en Chine elle a atteint 1,6%, contre 0,7%. La croissance du Pib a également progressé en Indonésie, passant d'un faible 0,1% au T3 à un robuste 3,9% au T4, avec le Pib qui a dépassé son niveau pré-pandémique pour la première fois (de 2,9%).

En Australie le Pib s'est redressé après une baisse de 1,9% au T3, augmentant de 3,4% au T4, alors qu'en Afrique du Sud, le Pib a augmenté de 1,2% au T4 (contre moins 1,7% au T3) et au Brésil il a augmenté de 0,5% (contre moins 0,1%). Le Mexique n'a enregistré aucune croissance au T4 2021, après une contraction de 0,7% au trimestre précédent.

"En ce qui concerne la croissance sur l'ensemble de l'année 2021, selon les premières estimations, le Pib de la Zone G20 a augmenté de 6,1% après la baisse de 3,2% enregistrée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Parmi les pays du G20, la Turquie a enregistré la plus forte croissance en 2021 (11,0%), suivie de l'Inde (8,3%) et de la CHINE (8,1%), alors que le Japon a enregistré la plus faible croissance (1,6%) ", lit-on dans le document.