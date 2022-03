Congo-Brazzaville: Handball - Le championnat départemental de Brazzaville bat son plein

Depuis son lancement, le 19 février au gymnase Nicole-Oba, le championnat départemental de Brazzaville se poursuit normalement dans les différents terrains retenus. En effet, ce 16 mars, les séniors hommes prendront quartier à Nicole-Oba où Petro Sport affrontera Tsongolaise avant les rencontres AVR-Inter Club et Diables noirs-Caïman. Le lendemain, Inter Club défiera Cara, en seniors dames tout comme Etoile du Congo qui sera face à AS Otohô.

Notons qu'en général, plus de cent cinq matches seront disputés dans six terrains (Nicole-Oba, terrain Abo, Massambat-Débat, Maxime-Mantsima, terrain Etoile et Henri-Elendé) pour le compte des championnats qui regroupent plus de trente clubs dans les catégories des séniors et juniors, en versions masculine et féminine.