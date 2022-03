Congo-Brazzaville: Crises climatiques et environnementales - l'ONU souligne le rôle crucial de la femme

" Pour forger un avenir durable pour nous tous, les femmes et les filles doivent être au premier plan et montrer la voie ", a déclaré, le 14 mars, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), lors du lancement des travaux de la 66e session de la Commission de la condition de la femme (CSW).

Antonio Guterres a rappelé que la " réponse collective " aux questions déterminantes de la présente époque que sont les crises climatiques et environnementales, ainsi que les retombées économiques et sociales de la pandémie de covid-19, tracera la voie à suivre " pour les décennies à venir ".

" Les situations d'urgence sans précédent causées par la crise climatique, la pollution, la désertification et la perte de biodiversité, associées à la pandémie de covid-19, ainsi que les répercussions des conflits nouveaux ou en cours, se sont accélérées et intensifiées, donnant lieu à des crises généralisées et interdépendantes, qui nous touchent toutes et tous... mais pas de manière égale ", a souligné le patron de l'ONU.

" Partout, ce sont les femmes et les filles qui font face aux plus grandes menaces et subissent les préjudices les plus graves. Partout, les femmes et les filles passent à l'action pour lutter contre les crises climatiques et environnementales. Et partout, les femmes et les filles continuent d'être largement exclues des lieux de prise de décisions ", a-t-il précisé.

Aussi, les femmes et les filles vivant dans les petites nations insulaires, les pays les moins avancés et les régions touchées par des conflits sont les plus frappées, a signalé Antonio Guterres.

Leur nutrition et leurs moyens de subsistance sont affectés de manière disproportionnée par les conditions météorologiques extrêmes, et elles souffrent le plus lorsque les ressources naturelles locales sont menacées.

Et avec l'augmentation des chocs climatiques, des preuves montrent un lien entre le mariage des enfants et l'exploitation. " Lorsque les catastrophes climatiques frappent, comme elles le font de plus en plus fréquemment, les recherches montrent que les femmes et les enfants ont jusqu'à quatorze fois plus de risques de mourir que les hommes ", a-t-il poursuivi.

Un millénaire de patriarcat

Antonio Guterres s'est dit profondément alarmé par l'augmentation des violences et des menaces à l'encontre des femmes défenseures des droits humains et des activistes dans le domaine de l'environnement. La discrimination sexuelle fait que seule une infime partie des propriétaires et des dirigeants soit des femmes

" La discrimination sexuelle fait que seule une infime partie des propriétaires et des dirigeants soit des femmes ", a-t-il expliqué, affirmant que leurs besoins et leurs intérêts sont " souvent ignorés et mis de côté " dans les politiques et les décisions relatives à l'utilisation des terres, à la pollution, à la conservation et à l'action climatique.

Le secrétaire général a noté que seulement un tiers des rôles décisionnels dans le cadre de la Convention-cadre sur les changements climatiques, du Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris sont occupés par des femmes, et qu'elles ne représentent que 15% des ministres de l'environnement.

En outre, seul un tiers des 192 cadres nationaux dans le domaine de l'énergie intègre des considérations de genre, et celles-ci sont rarement prises en compte dans le financement du climat.

" Cela démontre une fois de plus que nous vivons dans un monde dominé par les hommes...", a déploré le chef de l'ONU, dénonçant " un millénaire de patriarcat qui exclut les femmes et empêche leurs voix d'être entendues ".

Le secrétaire général de l'ONU a fait savoir qu'aucun des projets ne peut être réalisé sans la contribution de tous, y compris " les hommes et les garçons " qui œuvrent pour les droits des femmes et l'égalité des sexes.