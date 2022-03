Soudan/Sierra Leone: Le Congo affronte le Soudan et la Sierra Leone en amical

Le Onze national congolais est attendu du 21 au 30 mars à Antalya, en Turquie, pour y effectuer un stage dans le but de préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), dont la phase finale se disputera en 2023, en Côte d'Ivoire.

Les victoires de demain se préparent aujourd'hui. Exemptés du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2023 et non qualifiés pour les barrages de la Coupe du monde 2022, les Diables rouges ne vont pas chômer pendant ce mois de mars. Une excellente nouvelle pour le sélectionneur national, Paul Put, dont le cri du cœur a été entendu . " J'ai fait mes propositions pour aller soit au Maroc, soit en Turquie parce que dans ce pays, il y a aussi des sélections africaines qui vont se préparer sur place. Nous avons besoin des matches amicaux. Il faut nous donner la possibilité de jouer pour préparer l'équipe ", expliquait-il.

Le Congo profitera de cette première fenêtre internationale d'après la phase de poules des éliminatoires de la Coupe du monde pour affûter ses armes. Car le mois de juin sera décisif d'autant plus qu'il sera marqué, sauf changement de dernière heure, par quatre journées des éliminatoires de la CAN 2023. Le séjour en Turquie lui permettra de livrer deux matches amicaux face aux sélections ayant participé à la dernière phase finale de la CAN au Cameroun. Les Diables rouges vont affronter, le 24 mars, le Soudan, avant d'en découdre le 29 du même mois avec la Sierra Leone.

Paul Put a convoqué pour ce regroupement vingt-six joueurs. Une liste marquée par deux retours, ceux de Thievy Bifouma qui a repris du service à Burasport, en Turquie, et de Baudry Marvin actuellement pensionnaire du Stade Lavallois. Ces deux cadres de l'équipe, présents lors de la dernière participation du Congo à la phase finale de la CAN en 2015, en Guinée équatoriale, apporteront leur expérience surtout que le sélectionneur national comptera également sur deux binationaux qui vont rejoindre la sélection pour la première fois. Il s'agit du défenseur de Lokomotiv Plovdiv de Bulgarie, Ryan Bidounga, et Mons Bassouamina de Bastia Borgo, en France .

Sur le plan local, Paul Put va se passer des services des joueurs de l'AS Otohô, lesquels jouent leur avenir en Coupe africaine de la Confédération. Troisième de son groupe, l'As Otohô affrontera, le 20 mars à Kinshasa, le TP Mazembé, avant de jouer le 3 avril à Garoua, au Cameroun, contre Coton sport.

Le sélectionneur congolais a, entre autres, mission de qualifier le pays à la phase finale de la CAN 2023. La dernière participation des Diables rouges à cette compétition remonte à 2015, quand ils avaient atteint les quarts de finale. Depuis que la compétition a changé de format, passant de seize à vingt-quatre équipes, les champions d'Afrique 1972 sont toujours absents.