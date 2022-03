Congo-Kinshasa: Théâtre - " Chez moi à l'hôpital de base " en exclusivité le 2 avril

La troupe de théâtre " Les fous de la ville " sera en spectacle, le 2 avril au Centre culturel Zola, en vue de dénoncer les anomalies du système de santé en République du Congo et suggérer des pistes de solutions pour une meilleure prise en charge des patients dans les hôpitaux du pays.

" Chez moi à l'hôpital de base " part d'un constat et s'inspire avant tout de faits réels. En effet, plus d'un Congolais se plaint de la qualité d'accueil et de prise en charge des patients dans les hôpitaux de la place. Excès de langage, manque de douceur, railleries, lenteur dans la réception, négligence, tâtonnement, etc., ce sont là autant de désagréments auxquels se heurte la population.

" L'idée de ce spectacle est partie d'une hospitalisation personnelle dans l'un de nos hôpitaux dont je garde l'anonymat. Et là, j'avais vu comment ceux qui sont censés garantir la sécurité sanitaire se comportent mal. La réception et la prise en charge des premiers soins m'avaient fait réfléchir... Le lendemain, j'ai appelé mon collaborateur qui est le directeur de scène de la troupe pour lui demander qu'on écrive une pièce qui parlera de ce qui se passe à l'hôpital ", a souligné Aldin Dikas, fondateur de la troupe en 2016.

La pièce entend donc briser le silence autour de cette problématique qui coûte parfois la vie à certains patients et inviter le personnel soignant à plus d'humanisme. Dans le casting, on retrouvera Aldin Dikas, Daly Cardinal, Géraldine Massoumouna, Nicolas Moumbounou et Verêve Mafoua, metteur en scène du spectacle.

Fruit d'une préparation d'environ deux ans, la pièce " Chez moi à l'hôpital de base " a dû attendre la réouverture des lieux de loisirs et espaces clos pour être dévoilée en exclusivité au public, le 2 avril prochain, à Brazzaville. " La levée de cette mesure arrive à point nommé. C'est vrai qu'on avait la possibilité de jouer ce spectacle en 2021 mais cela n'allait pas avoir l'impact que nous voulions. Pour nous, cette pièce doit se jouer devant un maximum de personnes en vue de bien faire transiter le message au sein de la société ", a souligné Aldin Dikas.

Notons que " Les fous de la ville " c'est un rassemblement de jeunes artistes militant pour une société consciente et bienfaitrice à travers le théâtre. Leurs spectacles, mêlant dérisions et fous rires, se veulent de véritables moments d'enseignement.