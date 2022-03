Afrique: Diplomatie - Huit ambassadeurs congolais en formation à Bruxelles

Nommés récemment par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, huit ambassadeurs congolais suivent, du 14 au 19 mars, une formation à l'institut Egmont à Bruxelles, consacrée à la prise de fonctions de la direction d'un poste diplomatique.

Les ambassadeurs en formation sont Christian Ndongala Nkuku, ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo (RDC) près le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et Mission auprès l'Union européenne ; Paul Empole Efambe, représentant de la RDC auprès des institutions internationales basées à Genève ; Fidèle Mulaja Binene, amabssadeur de la RDC en Afrique du Sud ; Gilbert Naiya Nabina, ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire ; John Nyakeru, ambassadeur de la RDC au Kenya ; Marie-Hélène Mathey Boo, ambassadrice de la RDC aux États-Unis ; Isabel Machik Tshombe, ambassadrice de la RDC en France et Ivan Vangu Ngimbi, ambassadeur de la RDC en Russie.

La semaine de formation est consacrée à un échange sur les questions diplomatiques et sur le rôle et le fonctionnement des postes bilatéraux et multilatéraux. La journée du 14 mars avait été consacrée à une discussion sur les relations bilatérales.

Selon Hugues Chantry, directeur général de l'institut Edgmont, les nouveaux ambassadeurs bénéficieront des "compétences techniques" comme la prise de parole en public. En outre, a--t-il fait savoir, cette formation s'adresse aux personnes ayant de l'expérience, mais qui exercent pour la première fois le rôle d'ambassadeur, après leur nomination par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Il a ajouté que cette initiative s'inscrit également dans la redynamisation des relations bilatérales belgo-congolaises décidée lors de la visite officielle que le chef de l'Etat congolais avait effectuée en Belgique, en septembre 2019, et qui avait mis fin à une longue crise diplomatique, entre Bruxelles et Kinshasa, à l'époque de son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange.

L'Institut royal des relations internationales est un groupe de réflexion indépendant basé à Bruxelles. Ses recherches interdisciplinaires sont menées dans un esprit de totale liberté académique et s'appuient sur l'expertise de ses propres chercheurs, ainsi que sur celle des spécialistes externes belges et étrangers, pour fournir des analyses et des options politiques qui se veulent aussi opérationnelles que possible.

Depuis 2014, a rappelé Hugues Chantry, grâce au soutien de l'agence belge de développement Enabel, l'institut Edgmont conseille également l'École nationale d'administration de Kinshasa, qui forme de hauts fonctionnaires congolais.