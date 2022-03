Congo-Kinshasa: RDC FOPAM - Maître Patrick mulamba félicite ses collaborateurs nouvellement engagés à la Fonction publique

Il est de ses habitudes de rendre heureux ses collaborateurs, sa population et surtout les personnes démunies. Maître Patrick mulamba, président de la fondation qui porte son nom, félicite ses collaborateurs qui sont actuellement reconnus à la Fonction publique, précisément au Ministère de l'urbanisme et Habitat, après un grand travail qu'il a personnellement abattu pour leur affectation.

Dans son message de félicitations, le président de la fondation Patrick Mulamba invite les frères et sœurs à travailler comme il se doit pour le bonheur de tous. *Fondation Patrick mulamba encourage ses collaborateurs à aller avec la fondation jusqu'au bout *A cette occasion j' adresse mes vives félicitations aux membres de la fondation engagés à la fonction publique précisément au ministère de l'habitat et urbanisme sous ma recommandation et mon implication personnelle à l'occasion de leurs affectations*, a-t-il mentionné.

Plus loin, dans son message, il fait appel aux membres de la Fondation qui ont eu leurs affectations et numéros matricules de bien vouloir se concentrer sur les objectifs assignés mais aussi à continuer de bosser dur pour un idéal approprié *Considérant la volonté de ses membres à l'avancement de la fondation, le président Patrick Mulamba Majambu présente ses civilités et ses encouragements tout en les invitant à se concentrer davantage sur les causes principales de la fondation*, a insisté maître Patrick mulamba président fondateur de la FOPAM.

À cette même occasion, il a dévoilé la liste des personnes engagées à la Fonction publique, sous son égide :

1. BUABUA KAKI Salem: *Grade A.U*

2. MULAMBA MPATA Jean Becken

*Grade A.U*

3. PEMBE IPADIKU MARIA

*Grade A.U.*

4. MOKUBA MAYELE Moïse

*Grade A.U*

5. LUKALA MABEYA Olivia

*Grade A.U*

6. OMARIA SAFI Déborah

*Grade A.U*

7. KABOKOLA MANGULA Sarah

*Grade A.U*

8. MAJAMBU TSHIBAMBI Cédric

*Grade A.U*

*Albert Yemba*