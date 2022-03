Congo-Brazzaville: Des jeunes de la Cuvette bénéficient d'un encadrement en entrepreneuriat agricole

Initiée par l'association "Les héritiers du Congo", en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, la session de formation dans les métiers de l'agriculture s'est déroulée du 12 au 14 mars à Oyo, dans le département de la Cuvette.

Le ministre en charge de la Formation qualifiante, Hugues Ngouélondélé, a ouvert le 12 mars dernier, à Oyo, la session de formation des jeunes congolais dans les métiers de l'agriculture. En présence des autorités du département de la Cuvette, ainsi que des participants venus d'Owando, Boundji, Makoua et autres, il a demandé aux bénéficiaires de la formation de la capitaliser afin de faire profiter les notions acquises à la société congolaise.

Ce programme de cinq ans se déroule sous l'assistance technique du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage. Il met à la disposition des bénéficiaires tous les mécanismes et moyens pouvant aboutir au lancement d'une entreprise agricole. Pour faciliter sa concrétisation, la plateforme "Les héritiers du Congo" va former, dans chaque département, plus de cent jeunes.

Selon le président de la plateforme, Fabrice Andropov Agnangoye, cette formation, la deuxième après celle organisée en décembre dans la Bouenza, visait à donner à la jeunesse congolaise le désir de s'investir dans le travail de la terre.

Il a expliqué que ce projet est le fruit du programme Sife-Agir, une initiative qui consiste à sensibiliser, informer et former la population en entrepreneuriat agricole. " Ce programme arrive dans cette ville pour un éveil juvénile, selon l'approche économique de notre association, qui est celle de voir émerger au Congo des jeunes courageux, cultivant la terre pour le bien de tous ", a indiqué Fabrice Andropov Agnangoye.

Notons que le programme Sife-Agir vise à former plus de 1000 jeunes dans les métiers de l'agriculture et sera exécuté, de façon tournante, dans tous les départements. Il est couplé à un concours de meilleurs plans d'affaires suivi d'un accompagnement à la réalisation d'un projet.