Congo-Brazzaville: Développement local - Le Congo consolide sa coopération avec l'AFD et le Pnud

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka, a échangé le 14 mars avec le directeur de l'Agence française de développement (AFD) au Congo, Maurizio Cascioli, et le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Maleye Diop.

Maurizio Cascioli et Guy Georges Mbacka ont, lors de leur premier contact, échangé sur le partenariat entre la France à travers l'AFD et le Congo. " Nous avons notamment parlé des projets en cours qui visent à accompagner un certain nombre d'infrastructures et d'investissements à Brazzaville, Pointe-Noire, Owando et Nkayi, quatre villes du pays pour améliorer leur résilience aux changements climatiques. Il s'agit précisément du projet de drainage ", a expliqué le directeur de l'AFD à la presse.

Ces deux personnalités ont également évoqué le rôle que les collectivités locales et les mairies doivent jouer dans la gestion des projets en cours d'exécution, à travers les orientations sur les investissements prioritaires. Ceci du début jusqu'à la fin des travaux dans les domaines de la maintenance et de la gestion de ces infrastructures, dont le pilotage devrait être assuré par les collectivités locales. " Nous avons également parlé de l'aménagement du territoire et du développement local qui est un sujet qui tient à cœur le ministre et que nous partageons tous.

Donc, nous avons eu l'occasion d'échanger sur un certain nombre de projets de développement rural que l'AFD finance, notamment avec le ministère de l'Agriculture. C'est un très bon tour de table et nous avons pris rendez-vous pour continuer à échanger sur les grands chantiers, les grandes réformes que le ministère souhaite amorcer et qui pourraient faire l'objet d'une collaboration avec l'AFD ", a conclu Maurizio Cascioli.

Le représentant du Pnud au Congo, Maleye Diop, de son côté, a rappelé que le ministère en charge du Développement local est un partenaire de cette agence onusienne au moment où les deux parties sont engagées dans la formulation d'un certain nombre de plans locaux de développement au niveau des localités.

Selon lui, deux départements se sont ajoutés à cette liste, notamment le Kouilou et la Sangha. " Le souhait du ministre est que ces plans soient élaborés pour toutes les localités du Congo pour avoir un cadre de développement, organiser des interventions aussi bien des partenaires, de la société civile et des ONG que de l'Etat. Et cela crée vraiment une visibilité pour le gouvernement ", a-t-il déclaré.

Guy Georges Mbacka et Maleye Diop ont, enfin, évoqué la question des nouvelles autorités municipales qui seront élues après les élections de juillet prochain, précisément la manière dont elles vont gérer la mise en œuvre des plans locaux de développement.