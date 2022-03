Soudan: Le Bureau exécutif de la liberté et du changement rencontre l'Union africaine et la MINUATS

Khartoum — Une délégation du Bureau exécutif des Forces de la liberté et du changement (FLC) a tenu une réunion conjointe avec M. Mohamed Al Hacen Lebatt envoyé de l'Union africaine, et le Dr Volker Peretz, Représentant résident du Secrétaire général des Nations Unies au Soudan et chef de la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan (MINUATS) . Le Bureau exécutif de FLC coordonne et intègre les rôles entre l'UA et la MINUATS afin de résoudre la crise soudanaise.

Le Bureau exécutif de FLC a affirmé sa position selon laquelle tout processus politique doit atteindre les objectifs de la révolution et les revendications de la rue, et commencer par abolir l'état d'urgence, mettre fin à la violence, libérer tous les détenus et arrêter tout violations pour créer un climat favorable au processus politique.