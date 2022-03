Ile Maurice: Activités en pleine nature - Attention danger !

Les activités en pleine nature, qui sont de plus en plus prisées et procurent des sensations fortes, nécessitent une bonne préparation. Si elles sont pratiquées dans un environnement non ou peu aménagé, elles peuvent présenter des risques. De plus, le manque de réglementation n'arrange pas les choses. Un expert en parle.

La semaine dernière, un groupe de personnes parti en randonnée a vu leur journée virer au cauchemar après qu'un des membres a fait une chute mortelle à Rochester Falls. Dimanche, ce sont quatre jeunes qui se sont retrouvés en difficulté à Cascade 500 pieds et l'un d'eux a été emporté par un débordement. Les activités en pleine nature, à l'instar du trekking, de la randonnée à pied ou à vélo, pratiquées dans un environnement peu ou pas aménagé, peuvent engendrer des risques, surtout en l'absence d'un guide. Alors que ce type d'activités gagne en popularité, les questions de sécurité deviennent un enjeu majeur.

La connaissance du terrain primordiale

Aujourd'hui, plus d'un Mauricien sur trois pratique un sport dans la nature. La majorité s'adonne à de la randonnée, la course, le trail et l'escalade. "Or, dans ces espaces de loisir qui ne sont pas souvent aménagés, il n'est pas rare d'avoir des imprévus, comme des chutes de pierres, d'arbres, une montée des eaux ou un glissement de terrain", explique Freddy, fondateur et guide du groupe Motrek Adventures. Raison pour laquelle, poursuit-il, que ces activités nécessitent une préparation, une condition physique adéquate et une bonne connaissance du terrain.

"Il revient à chacun d'être vigilant quant aux itinéraires empruntés et aux risques liés aux activités pratiquées." Dans le milieu sauvage, un manque d'information peut être fatal. Le guide conseille donc de non seulement vérifier la météo le jour du départ, mais aussi de s'assurer, en amont, que le matériel utilisé pour l'activité en question est adapté.

L'autre problème qui se pose avec la montée en popularité des activités en nature est la pollution. "Les activités en plein air ne doivent pas se faire au détriment de l'environnement et des écosystèmes locaux. Il est essentiel de favoriser un développement maîtrisé des sports de nature. Pour assurer la protection des milieux naturels, il est important de respecter la faune et la flore et ne pas laisser ses déchets sur place", explique Freddy

Manque de réglementation

Un autre danger qui se profile est le manque de réglementation pour certaines activités. Par exemple, la tyrolienne, le canyoning, les randonnées sont regroupées sous la licence Eco-tourism activities (nature based tourism activities or adventure-related tourism activities, or both), selon la Tourism Authority Act 2006."Bien que l'organisme exige des normes de sécurité, il n'a pas les compétences requises pour les vérifier ou s'assurer de la qualité du matériel utilisé.

Alors que ce secteur prend de l'essor, il n'existe aucune instance ou réglementation pour veiller à la qualité des services offerts en termes de sécurité. Cela inquiète les professionnels, qui espèrent une vraie réglementation. Zordizour, tou dimounn krwar zot gid, san mem ki zot pran formasion. Le gouvernement doit être plus sévère en ce qui concerne les activités en plein air parce que la vie de gens est en danger", affirme Freddy.

Face à ce manque de formation et de réglementation, Brayan Ramnauth, guide de l'association Adventure Club, avance qu'en nature, la sécurité d'une personne reste sous son entière responsabilité.