Soudan: Le pays participe à la neuvième édition du Qatar International Agricultural Exhibition

Doha — La chargé d'affaires par intérim à l'ambassade soudanais à Qatar, l'ambassadrice Salwa Awad a assisté l'inauguration de la neuvième édition du Qatar International Agricultural Exhibition 2022, et la 3eme foire international de l'environnement du Qatar, organisé par les ministres Al-Baladia et l'environnement et visent à soutenir les projets de développement agricole, la sécurité alimentaire, la réalisation de l'autosuffisance et de renforcer la protection de l'environnement au Qatar.

L'ambassadrice, et la délégation de l'ambassade, a inspecté le pavillon du Soudan, qui a compris le ministre de l'agriculture et des forêts, un certain nombre des entreprises et d'autorités compétentes.

Il est à noter qu'environ 50 pays à travers le monde participent à l'Exhibition.