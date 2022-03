Soudan: Conseil de CST examine les résultats de la visite d'Al-Burhan aux EAU

- Le Conseil de souveraineté de transition a informé lors de sa réunion ordinaire présidée par le Lieutenant Général Abdel Fattah Al-Burhan, sur des résultats de la visite du président du Conseil aux Émirats Arabes Unis.

Le Membre du Conseil, Dr. Salma Abdul-Jabbar Al-Mubarak, porte-parole officielle du Conseil, a déclaré dans un communiqué de presse que le président du Conseil de souveraineté de transition a qualifié la visite de réussie et fructueuse, soulignant qu'elle apportera des résultats tangibles au pays, en particulier dans les domaines économique d'investissement.

Dr. Salma a déclaré que la réunion a délibéré sur le mécanisme national de protection des civils et a souligné l'importance restaurer la sécurité et la stabilité dans les États du Darfour soulignant que le Conseil a porté sur la nécessité d'activer les performances des parquets et des offices de justice pour assurer la facilitation des procédures judiciaires.

Elle a ajouté que le Conseil a assuré l'importance de réduire les prix des biens de consommation pour les citoyens et de les fournir pour répondre à leurs besoins pendant le mois sacré du Ramadan en indiquant que le Conseil de souveraineté a été informé des réalités de la situation dans les universités soudanaises et de la crise académique et le trébuchement auxquels sont confrontés les étudiants et leurs familles.