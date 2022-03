Afrique: Mr Pap Saine nommé membre de la commission consultative africaine de remise de prix

L'organisation du prix du Meilleur Chef d'Entreprise Africain a nommé Mr Pap Saine membre de la commission consultative du Programme Africain de Remise de Prix.

" Notre décision de vous inviter à accepter cette nomination résulte de notre respect et de notre admiration pour votre professionnalisme légendaire, vos formidables compétences, votre vaste expérience, votre intégrité personnelle et votre dévouement aux principes de l'éthique professionnelle et des pratiques de gouvernance d'entreprise " selon une lettre envoyée à Mr Pap Saine.

En tant que membre de la commission consultative du Programme Africain de Remise de Prix, Mr Saine devra apporter des contributions cruciales aux procédures, aux processus et aux décisions qui en découlent, dans la conception et la mise en œuvre des différents programmes de récompenses panafricains du comité, qui constituent les événements phares et sont appréciés, adoptés et suivis avec enthousiasme sur tout le continent.

Mr. Saine est également tenu de participer à des réunions régulières - généralement par le biais de plateformes virtuelles telles que Zoom ou Microsoft Teams - avec les autres membres du conseil d'administration issus des principaux secteurs économiques des différentes sous-régions d'Afrique.

" Je suis très honoré d'être nommé par la commission du prix du PDG le plus respecté d'Afrique et j'ai hâte de collaborer activement aux fonctions de la commission ", a déclaré Mr. Saine en acceptant cette nomination.

Il a ajouté que ce n'est pas une tâche facile d'être nommé dans une telle commission, mais a noté que son expérience lui permettrait d'aider grandement l'association à remplir ses buts et objectifs.

Saine, qui a remporté de nombreux prix sur le continent, a exprimé l'espoir de faire de son mieux pour répondre aux attentes de cette nomination.

L'homme chevronné des médias et propriétaire a remporté plusieurs prix. Notamment le prix de l'homme de l'année décerné par l'American Black Journalists Association, le prix du héros mondial de la liberté de la presse décerné par l'Institut international de la presse (IIP) et le prix de la personnalité médiatique la plus remarquable d'Afrique décerné par l'Exécutive Magazine of Ghana en juillet dernier à Dubaï.

La Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) recommande le renvoi et des poursuites judiciaires contre Gorgui Mboob, le chef de la brigade anticriminelle