Congo-Kinshasa: Lomami - Lancement du projet PERSE pour prévenir les abus sexuels dans les milieux scolaires

Le gouverneur intérimaire de la province de Lomami a lancé lundi 14 mars à Kabinda le Projet d'équité et de renforcement du système éducatif (PERSE). Il s'agit d'un projet du ministère de l'Enseignement primaire secondaire et technique (EPST) au sein duquel le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) s'emploie à mettre en place un dispositif permettant pour prévenir les exploitations et abus sexuels dans le milieu scolaire et assurer la prise en charge multisectorielle des survivantes.

Le lancement de ce projet a été suivi d'un atelier de formation à l'intention des membres des syndicats des enseignants, ceux de la société civile ainsi que des cadres de l'EPST de la province éducationnelle Lomami 1 et 2. Pendant trois jours, les participants vont élaborer des procédures opérationnelles standard concernant les violences basées sur le Genre dans les milieux scolaires.

Le ministre provincial de l'Enseignement primaire secondaire et technique de Lomami, Jean Manga Ngoyi, a, au cours de la cérémonie, affirmé que ce projet venait répondre à certains défis et réguler le comportement des enseignants :

" Le gouvernement de la République démocratique du Congo, via le projet, trouve nécessaire d'appuyer la vulgarisation du présent code de bonne conduite du personnel enseignant, appelé 'code 22', afin de règlementer les comportements interdits quant aux actes de violences et de maltraitance de toute sorte des élèves, en particulier les violences sexuelles et celles basées sur le Genre ".

Le Projet PERSE de l'EPST est financé dans dix provinces de la RDC par la Banque mondiale à hauteur de 800 millions USD.