Gabon: Vie agricole - L'ONG ACN encourage Landry Ngomo

Dans sa volonté d'aider et de promouvoir les jeunes entrepreneurs, Jeff Channing Albert Bongo, Président de l'ONG Au Coeur De la Nation (ACN) a rencontré Landry Ngomo, chef entreprise agricole, ce mardi 15 mars dans les Hauts de Gué-Gué. Un rencontre qui a permis aux deux hommes d'échanger sur la promotion des produits bio et de l'avenir du jeune entrepreneur gabonais.

Il est jeune et s'accroche à faire savoir aux uns et aux autres, "qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années". Jeff Channing Albert Bongo, Président de l'ONG Au Coeur De la Nation (ACN), dans sa volonté d'aider et de promouvoir les jeunes entrepreneurs, est allé à la rencontre de Landry Ngomo pour l'encourager. Ce dernier, faut-il le souligner, est le patron d'une entreprise agricole qui fait la promotion des produits agricoles gabonais 100% bio. Landry Ngomo, faut-il le rappeler, est aussi Premier prix des jeunes entrepreneurs 2019.

En rencontrant Landry Ngomo qui a expliqué son projet "Bitam ane States", le Président de l'ONG Au Coeur De la Nation n'a pas manqué de dire du bien de ce qu'il entreprend. " J'ai eu le privilège de rencontrer monsieur Ngomo Landry, planteur bio. Pour l'encourager, nous lui avons offert des outils afin qu'il puisse s'épanouir dans son domaine et suivant son évolution, car le Gabon de demain, c'est maintenant" fait savoir Jeff.

Il faut souligner à des fins utiles que dans ses plantations, Landry Ngomo produit des papayes, des Fruits de la passion, des épinards, des piments, menthe, corossol, des avocats, des mangues greffées et bien d'autres. Il fabrique également des jus de fruits naturels.

Pour information, l'ONG ACN (Au Cœur de la Nation) intervient dans les domaines d'activités basées sur le social ( Education, formation, aide, protection de la nature et tout ce qui est lié à la bonne santé de la société). Jeff Channing Albert Bongo reste parmi ceux qui estiment et croient que " La terre ne ment pas, elle vous rend au centuple ce que vous lui avez confié ". Il encourage et accompagne ceux qui s'y donnent pour lutter contre la cherté de la vie.