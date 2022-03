Gabon: Ngounié - L'ONG Muyissi Environnement interpelle les décideurs locaux sur les changements climatiques

En lançant son projet intitulé "Renforcement des actions climatiques dans les villes de Mouila et Mayumba, victimes des impacts liés aux champignons climatiques ", l'ONG Muyissi Environnement veut attirer l'attention du gouvernement gabonais tant aux effets des inondations, de l'avancée des eaux, les conséquences sanitaires

(Gabonews) : L'incivisme, la faiblesse des infrastructures figurent au nombre des causes des inondations. C'est en toute conscience des effets climatiques qui rendent vulnérables plusieurs localités du sud Gabon, le cas des villes de Mouila (Ngounié) et de Mayumba dans la Nyanga que l'ONG Muyissi Environnement a organisé le 14 mars dernier à Mouila une conférence de sensibilisation et d'information sur l'importance des bassins versants.

La thématique sur les changements climatiques a été co-développée par Claude Evny Maganga Moussadji et Ernest Moussounda. La ville de Mouila est traversée par le fleuve Ngounié et d'autres cours d'eau à l'intérieur. Le mois de décembre 2021, les eaux ont mis la pression sur les habitants de la commune. Certains riverains ont dû des lieux d'habitation. Des travaux de canalisation d'eau devraient atténuer le phénomène de sortie des eaux de leurs lits. Le curage des caniveaux permettra d'évacuer l'eau.

La localité de Mayumba dans la Nyanga est entre l'océan et la lagune Banio, donc, une ville très vulnérable. L'objectif est de faire prendre conscience à toutes les couches sociales en multipliant les sensibilisations et en partageant les informations nécessaires. Claude Evny Maganga Moussadji a expliqué que l'aménagement des bassins versants est une approche concrète quant à l'adaptation au changement du climat. La gestion des risques de catastrophes naturelles demeure une préoccupation, a relevé le maire du 2eme arrondissement de Mouila, Jean Baptiste Manfoumbi.

Dans un 1er temps , Yves Mapangou a présenté à l'assistance les grandes activités de Muyissi Environnement avec une forte présence autour des plantations du palmier à huile en parlant de la constitution d'un tissu associatif et des activités alternatives où les communautés rurales font face à un accaparement de terre.

L'Ong Muyissi Environnement sillonne plusieurs localités du pays depuis 2008 pour défendre les écosystèmes. Plus que jamais la lutte contre l'exploitation illégale des forêts est au centre des combats de ladite ong grâce à l'appui de l'Union européenne via l'ONG internationale Conservation Justice. Pour les actions climatiques dans les villes de Mouila et Mayumba victimes des impacts liés aux champignons climatiques, Thousand Currents soutient le projet qui prévoit des marchés vertes afin de trouver des mécanismes pour réduire les effets du réchauffement climatique.