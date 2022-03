Congo-Brazzaville: Niari - Des jeunes de Mbinda formés en coupe-couture et conduite automobile

Le député de la circonscription unique de Mbinda, dans le département du Niari, Pierre Mouandza, vient de former vingt-deux jeunes filles en coupe et couture et vingt-deux garçons en conduite automobile.

Les bénéficiaires des deux formations ont reçu des certificats et permis de conduire provisoires des mains de leur député, qui a effectué récemment une descente parlementaire dans cette partie du pays. La formation des jeunes filles, filles mères et femmes en coupe et couture a duré dix-huit mois. Il s'agit du deuxième groupe formé par ce député. " Donner un travail à quelqu'un, ce n'est pas facile. Vraiment, nous remercions l'honorable Mouandza ", s'est exprimée une bénéficiaire.

Quant aux jeunes garçons de la première promotion, ils ont été formés en trois mois. " Former au village pour aller conduire en ville, ce sont les mêmes critères, c'est presque le même code de la route ", s'est réjoui l'un d'eux.

Profitant de la célébration le 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes, Pierre Mouandza a organisé un défilé et une conférence-débat en faveur de la gent féminine à Mbinda.

Selon le bienfaiteur qui n'est pas à son premier geste de générosité, l'objectif de ces formations est d'encourager la jeunesse de Mbinda à se prendre en charge. " L'ouverture des centres de formation en coupe-couture et en en conduite automobile s'inscrit dans une vision d'appuyer l'action du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et de permettre aux jeunes de se prendre en charge ", a rappelé Pierre Mouandza.

Il a, par ailleurs, annoncé la réalisation sous peu d'actions visant l'amélioration des conditions de vie de ses mandants. Notons que depuis son élection en 2017, le député de la circonscription électorale unique de Mbinda a déjà à son actif plusieurs réalisations. A titre d'exemple, on peut citer la remise des kits scolaires aux écoles relevant de cette entité administrative; la réhabilitation des passerelles reliant le district de Mbinda avec les localités environnantes ; des dons au centre de santé intégré et aux églises de la contrée. Il s'emploie également à conscientiser la jeunesse de sa circonscription à travers des causeries-débats et autres échanges.

Pierre Mouandza a aussi fait de l'émulation scolaire au sein des écoles publiques et privées de Mbinda son cheval de bataille. Le but visé étant l'amélioration des performances et des acquis scolaires.