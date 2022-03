Cote d'Ivoire: Consolidation de la paix - L'Allemagne et le Pnud apportent un financement de 2,7 milliards de FCfa

La République fédérale de l'Allemagne et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) se sont engagés auprès du gouvernement ivoirien pour consolider la paix et réduire la violence communautaire dans le Nord de la Côte d'Ivoire.

La signature du mémorandum de cet accord a eu lieu, le lundi 14 mars 2022, en présence du directeur de cabinet de la ministre du Plan et du Développement, à Abidjan-Plateau.

Ce projet sera exécuté sur une période de trois ans avec un financement de 2,7 milliards de FCfa et contribuera au renforcement des mécanismes locaux de gestion et de prévention des conflits. Cinq régions ivoiriennes sont concernées par le projet. Il s'agit du Folon, du Proro, de la Bagoué, du Tchologo et du Boukani.

Ainsi, ce mémorandum a pour objectif de financer le projet " engagement des jeunes et des femmes pour la prévention des crises, la stabilité sociale, la consolidation de la paix et la réduction de la violence communautaire dans le Nord de la Côte d'Ivoire ".

Pour le directeur de cabinet du ministre du Plan et du Développement, Dr Yéo Nahoua, cette initiative s'inscrit dans le prolongement des efforts gouvernementaux pour renforcer les acquis sociaux et économiques enregistrés depuis 2012 en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables dans les zones rurales.

Le Pnud salue la qualité des relations de coopération

Il a souhaité, par ailleurs, que le " combat pour le développement durable soit mené dans nos états aux économies fragiles et en proie à des crises sociales afin d'apporter une réponse collective ordonnée et efficace ".

La Représentante-résidente du Pnud, Carol Flore-Smereczniak, a estimé que " la signature de cet accord démontre de l'excellente qualité des relations de coopération qui lient le gouvernement de Côte d'Ivoire, la République fédérale d'Allemagne et le Programme des Nations unies pour le développement ".

S'exprimant au nom de l'ambassadeur d'Allemagne, Martin Koever a qualifié d'opportune, la décision de son pays et du Pnud, " de soutenir la dynamique de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire en appuyant le gouvernement ivoirien pour apporter des réponses programmatiques aux défis de cohésion sociale et de lutte contre la fragilité dans les régions frontalières du Nord du pays ".