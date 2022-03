Algérie: Appel à mettre en valeur le rôle du wakf au service du développement

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a appelé mardi à Alger à la nécessaire conjugaison des efforts pour la mise en valeur du rôle du wakf au service du développement.

Lors d'une Journée parlementaire, organisée par la commission de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des affaires religieuses, au siège de l'APN, sur "le wakf et son rôle dans le développement durable : une vision civilisationnelle et culturelle", M. Boughali a précisé que "le moment est venu conjuguer les efforts en accord avec la nouvelle vision pour mettre les capacités et potentialités disponibles au service du développement dans tous les domaines, conformément à l'engagement du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

A l'ouverture de la rencontre, à laquelle ont pris part le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, et la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le président de l'APN a soutenu que "le wakf peut être un vecteur de mobilisation majeur et un volet important de l'investissement si nous arrivons, en tant qu'institutions et organismes, à mettre en valeur son rôle au service du développement que nous appelons tous de nos vœux".

"Le wakf en Islam a pour vocation de protéger la société, d'assurer la cohésion entre ses membres à travers les valeurs d'entraide et de solidarité qu'il véhicule, mais aussi de de préserver la dignité des nécessiteux", a-t-il affirmé.

A ce titre, le président de l'APN a précisé que "les aspects de bienfaisance sont nombreux. Cette bienfaisance profite aux nécessiteux, démunis et pauvres, ainsi qu'aux étudiants, veuves, et orphelins. Les Wakfs sont aussi des actes caritatifs qui servent l'intérêt général, telle la contribution à la construction des mosquées, des hôpitaux, des écoles, des lieux d'habitation et des routes, en sus d'autres actes de bienfaisance", a-t-il dit.

De son côté, le président de la Commission de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Affaires religieuses, Abdelkarim Ayed a indiqué dans son intervention que le choix du thème comme axe de la Journée parlementaire s'inscrivait dans "le cadre des efforts de l'Etat visant à parrainer ce grand culte financier et cette fonction économique efficace.

L'intérêt accordé à cet aspect s'est traduit dans la publication du décret exécutif N179-21 du 03 mai 2021, en vertu duquel l'Office national des Wakfs et de la Zakat a été créé en tant qu'organe en charge de la gestion, du développement et de l'investissement dans les fonds issus des Wakfs et de la Zakat".

L'intervenant a ajouté que "le Wakf, dans son sens général, est l'une des raisons du développement socioéconomique durable de notre nation, à travers la relance de ses mécanismes, l'investissement de ses types et la réalisation de ses objectifs. Les Wakfs ont auparavant joué ce rôle de développement au fil des temps et dans les différentes sociétés, lorsque des cadres appropriés avaient été créés et adaptés aux concepts corrects du message du Wakf, d'autant que son rôle n'était pas limité aux questions de culte, mais élargi pour inclure tous les aspects du développement communautaire".

Dans ce contexte, M. Ayed a souligné que "l'activation du rôle du wakf pour contribuer au développement va au-delà des efforts individuels pour devenir un travail collectif où se conjuguent les expertises et la jurisprudence est activée pour répondre aux besoins actuels".

Cette rencontre vise à atteindre l'efficacité législative à travers l'élaboration d'une vision civilisationnelle du système du wakf, la concrétisation du service social, du développement global et du développement durable et la réalisation de l'entrepreneuriat populaire caritatif suivant des objectifs, et ce à travers la réalisation des objectifs humanitaires et socioéconomiques du wakf, la mise en exergue du rôle de l'Algérie, ancienne et nouvelle, la création du wakf social, le renforcement de toutes les initiatives liées à la promotion des biens wakf et le règlement des problèmes juridiques soulevés au niveau national.

Lors de cette journée parlementaire, des interventions ont été présentées par des enseignants universitaires et des experts notamment sur "le rôle des wakfs dans le développement national", "la réalité des wakfs en Algérie ", "la problématique des wakfs dans les zaouïas", "le wakf, vision juridique et législative".