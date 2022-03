Cote d'Ivoire: Région du Béré - Le 1er festival des ARTs du spectacle initiatique des cantons Gbato et du Nigbi lancé

La région du Béré dispose désormais d'un Festival des arts du spectacle initiatique des cantons Gbato et Nigbi dénommé Fasi Kalièh Festival.

L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) a abrité, le 12 mars 2022, le lancement officiel de la première édition dudit Festival parrainé par le Dr Bakary Konaté, cadre de Dianra. Cette édition se tiendra les 18,19 et mars 2022, à la fois à Linguédougou, Gbatosso et Dianra.

Dr Nanourougo Coulibaly, Commissaire général dudit festival a décliné le programme de cette première édition. La cérémonie traditionnelle d'ouverture aura lieu au Kafoudala de Linguédougou, le 18 mars 2022. Elle se fera avec la danse Fononbingue de Linguédougou suivie des danses folkloriques éclatées à Gbotosso et à Diarradougou.

Quant à l'ouverture officielle du festival, elle aura lieu, le samedi 19 mars 2022, au foyer polyvalent de Dianra, suivie d'un échange de pas de danse entre les étudiants de l'Insaac et le N'goron de Gbatosso à la place des générations (le Wêjô) de Gbatosso.

Le point culminant du festival sera la nuit des arts du spectacle qui se tiendra, le samedi 19 mars, à l'espace du foyer des jeunes de Dianra. Selon le Commissaire général, pour cette première édition, plusieurs danses du terroir sont invitées. Il y aura, entre autres, le Dine de Gbatosso et de Diarradougou (danse initiatique), le chantre Tchétcho, la danse Fononbingue de Linguédougou, le Gbeufé de Kafigué, le balafon de Dalagbé. Pour cette édition, le Boloye national de Korhogo est l'invité spécial. La journée du dimanche sera consacrée à une visite des sites touristiques du département de Dianra.

Un Festival pour découvrir le circuit initiatique dans la région

Le Commissaire général a, par ailleurs, signifié que le Festival est organisé en vue de faire la promotion des cultures traditionnelles d'une part. Et d'autre part, la promotion des arts du spectacle, occasionnée par le circuit initiatique en pays Sénoufo.

Pour le Commissaire général, " l'initiation est une institution de base de la société Sénoufo. Chaque fait initiatique comprend deux aspects, a-t-il indiqué. L'un est ésotérique et le second aspect se déroule sur la place publique sous la forme de spectacle, a-t-il révélé.

Cette première édition du Festival est organisée en partenariat avec l'Insaac dont le Directeur général était représenté par Dr Nanguin Coulibaly qui a transmis les mots de félicitations de sa hiérarchie et surtout sa joie pour l'organisation de ce premier festival du genre organisé.

Pour clore, le Commissaire général donne rendez-vous à tous les 18,19 et 20 mars prochain pour découvrir Dianra et le canton Gbato à travers ce festival.

A noter que la région du Béré est composé des départements de Dianra, Kounahiri et Mankona. Située au Centre Nord de la Côte d'Ivoire, elle est à 520 km d'Abidjan. Cette région est limitée au Nord par les régions de la Bagoué et du Poro, au Sud par les régions du Gbêkê, de la Marahoué et du Haut Sassandra, à l'Est par la région du Hambol et à l'Ouest par la région du Worodougou.

Fratmat.info avec Sercom