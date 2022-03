Algérie: La numérisation du secteur de la santé, une nécessité impérieuse

Alger — La numérisation du secteur de la santé constitue désormais une "nécessité impérieuse" qui s'impose en matière de modernisation de la gestion, de rationalisation des dépenses et d'amélioration des services dispensés aux malades, selon des experts en informatique et en gestion des établissements hospitaliers.

Le huitième atelier des assises nationales de modernisation du système de santé tenu les 8 et 9 janvier dernier a débattu, au niveau des experts, du retard accusé dans l'intégration des Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le secteur de la santé.

La numérisation est un "projet de société" qui concerne l'ensemble des secteurs, dont la santé, ce qui a été affirmé lors des assises nationales de modernisation du système de santé tenues récemment.

Outre l'amélioration des prestations fournies au citoyen et une meilleure gestion du dossier du patient, la modernisation du système de santé contribuera à la prise des décisions relatives au secteur, a-t-il ajouté.

La télémédecine, lancée par le ministère de la Santé depuis des années dans le cadre de la numérisation du secteur, a permis de prendre en charge la population des régions des Hauts Plateaux et du Sud qui souffraient du manque de médecins spécialistes, d'améliorer la formation et la gestion et de garantir une organisation optimale qui permettra au système de santé de prendre en charge tous les besoins du citoyen, ajoute l'expert.

Pour sa part, M. Hamza Ziani qui est expert en informatique, a affirmé qu'il était temps pour le secteur de lancer le processus de numérisation du système, commençant par le dossier médical du patient qui "représente le principal maillon de la chaîne des soins", et ce, après l'abandon de l'utilisation du fichier "papier" qui a prouvé son inefficacité avec le temps et qui est, a-t-il estimé, "une perte de temps en terme de classement des dossiers qui prennent de la place et gaspillent beaucoup d'effort, en sus de leur coût et de leur perte avec le temps".

Concernant la gestion des stocks des médicaments et des fournitures médicales, M. Ziani qui a auparavant exercé dans le secteur de la santé à l'étranger, a estimé que la numérisation de ce service aide au contrôle par l'établissement de ses besoins en un temps record, en vue d'éviter les ruptures et les pénuries auxquelles l'établissement est exposé de temps à autre.

Pour l'expert, le processus de numérisation permet un contrôle efficace des mouvements de stock et des statistiques périodiques durant les différentes étapes de gestion du processus, en sus du contrôle des dépenses et de l'adoption d'une vision prospective en terme de gestion des budgets des hôpitaux.

Plusieurs établissements hospitaliers au niveau national ont lancé le processus de numérisation de certains de leurs services administratifs et du dossier médical du patient. Certains progressent, d'autres lentement ou pas du tout, en l'absence du décret relatif à la création de l'Agence nationale pour la numérisation du système de santé.

Le Directeur général de l'établissement hospitalier de la wilaya de Tipasa, Mohamed Bourahla, a affirmé que l'établissement avait lancé l'opération de numérisation et de dématérialisation (dossier médical du patient, hospitalisation et rendez-vous des soins) dans les différentes spécialités disponibles au niveau de l'établissement.

Concernant l'Etablissement public hospitalier (EPH) Djilali Rahmouni, ayant amorcé le processus de numérisation en tant qu'établissement pilote, son Directeur général, M. Yazid Menzou a indiqué que la gestion du dossier de la Covid-19 et des ressources humaines et financières avance au niveau de l'établissement, grâce à l'utilisation d'applications internes.

Cependant, ajoute-t-il, les autres services "n'ont pas encore lancé le processus, le décret relatif à la création de l'Agence nationale pour la numérisation du système de santé n'étant pas promulgué.

Pour M. Menzou, la création de cette agence permettra d'uniformiser les applications et les concepts au niveau de tous les établissements relevant du secteur.

Les dernières assises nationales sur la modernisation du système de santé ont été sanctionnées par plusieurs recommandations liées principalement à l'élaboration d'une stratégie nationale de la santé et de la numérisation ainsi que d'un cadre juridique, tout en accélérant la création de l'Agence nationale pour la numérisation du secteur, la codification de la numérisation du dossier médical du patient et la généralisation de l'utilisation d'un numéro d'indentification nationale dans le domaine sanitaire.