Ile Maurice: Hausse des prix - Jusqu'à quand les consommateurs pourront-ils tenir le coup ?

Le panier de la ménagère ne cesse de prendre des coups. Face aux prix qui flambent systématiquement, les Mauriciens se demandent comment survivre. Quels articles sont de plus en plus difficiles à acheter aujourd'hui? Jusqu'à quand tiendront les consommateurs? Explications à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs, célébrée aujourd'hui.

"Jusqu'à quand les gens survivront à toutes ces majorations de prix ? C'est difficile à dire. Ils achètent juste ce qui est moins cher et ne peuvent même pas regarder la qualité. Ils ne peuvent que manger ce que leurs moyens leur permettent. Bon nombre de Mauriciens ne peuvent même pas se payer un mois de provisions", constate Solange Potou, travailleuse sociale. Pour les enfants, c'est pire. On est retourné à l'ère "dipin diber" au sein de beaucoup de familles, observe-t-elle. La faute à la vague d'augmentations depuis 2020. Selon elle, plusieurs consommateurs traquent les promotions. Et si le salaire est versé après la période des promotions, ils deviennent encore plus vulnérables. "Si le budget alimentaire était à Rs 5 000 mensuellement, une famille doit désormais trouver plus de Rs 2 000 en plus pour faire ses provisions. Beaucoup ne peuvent même pas se le permettre", poursuit-elle.

Stéphane Maurymoothoo, président de la Plateforme Ti Travailleurs Malheureux, s'accorde aussi sur ce montant de Rs 2 000 à Rs 3 000. "Définitivement, chaque mois, les Mauriciens doivent trouver cette somme additionnelle pour pouvoir vivre et faire vivre leur famille. La compensation salariale ne suffit pas pour combler cette hausse de prix. En plus, on entend que l'électricité risque aussi d'augmenter", déclare-t-il. Maintenant, quand on considère un Mauricien touchant le salaire minimum, qui a des enfants, que lui reste-til après avoir réglé les factures d'eau et d'électricité et acheté les provisions ? Comment pourra-t-il s'en sortir ? D'après lui, les consommateurs s'endetteront sur le mois précédent. Ce schéma se reproduira sur les mois suivants. "Il est impossible de faire des économies. Les seuls produits de bas coûtant dans les Rs 20-25, ce sont les pommes de terre et les oignons. Si on considère les prix des médicaments, c'est encore plus exorbitant", observe-t-il.

Quels sont les produits que les citoyens ont le plus de mal à acheter ? Ce sont essentiellement des denrées de base, répond Solange Potou. Notre interlocutrice cite particulièrement l'huile de cuisson, le lait, le fromage, le poisson et le poulet. Stéphane Maurymoothoo évoque le riz basmati qu'on trouvait en rayon à Rs 225 précédemment. Maintenant, il faut débourser au moins Rs 300. À cela s'ajoutent le café, le thé local, les œufs et le bœuf au kilo. "On craint que d'ici la semaine prochaine, le prix de l'huile comestible ne grimpe."

Un calvaire quotidien vécu par les consommateurs, estime Claude Canabady, secrétaire général de la Consumers' Eye Association. "La hausse des prix se fait pratiquement au jour le jour. Avec une roupie qui a déprécié par plus de 17 % durant ces 18 derniers mois, une dette publique à 89,5 % et une inflation à 7,4 %, la situation est difficile. Couplé à tout cela, le prix de l'essence prend l'ascenseur, la pandémie fait rage et la guerre perdure entre l'Ukraine et la Russie. Les prochains mois s'annoncent comme un vrai parcours du combattant pour les consommateurs. Il n'y a rien à l'horizon qui laisse prévoir une accalmie. La pression sur les prix persistera plus longtemps que prévu", déclare-t-il. Le dernier facteur à prendre en considération, indique-t-il, est la rupture dans les chaînes d'approvisionnement avec une pénurie de conteneurs maritimes au niveau mondial.

Une laitue iceberg à Rs 150

Jusqu'à quand les consommateurs pourront-ils tenir ? Pour Claude Canabady, ceux et celles au bas de l'échelle souffrent déjà avec cette spirale d'augmentations. Ils ne peuvent plus se permettre d'acheter même des légumes, ce qu'ils pouvaient faire dans le passé quand les prix étaient abordables. Il mentionne notamment une laitue iceberg à Rs 150, ce qui est "le monde à l'envers". Idem pour la viande et le poisson qui affichent constamment une courbe de prix ascendante. "Maintenant plus que jamais, les autorités doivent mettre en place des subsides pour les aider. Spécifiquement, il faudrait que la State Trading Corporation considère d'importer certains produits de base pour créer plus de concurrence car des commerçants profitent de cette occasion pour augmenter leurs prix", déclare-t-il.

Pour sa part, Mosadeq Sahebdin, président de la Consumer Advocacy Platform (CAP), affirme qu'il n'est pas impossible que des familles pauvres se retrouvent en difficulté et aient à revenir à l'essentiel, coupant même sur le budget de certains produits comme le beurre et le fromage. "Ces produits deviendront un luxe pour de nombreux ménages. Certains devront se rabattre sur les produits basiques tels que les nouilles instantanées (mines) ou le pain. Pour ces consommateurs, la notion de repas équilibré sera un rêve. La crise présente une opportunité pour changer ses habitudes de consommation et établir de nouvelles priorités. Le budget familial demeure la priorité des priorités", soutient-il.

Hélas, poursuit-il, il semble que la guerre opposant la Russie et l'Ukraine soit partie pour durer, ce qui va aggraver le budget des consommateurs. "Bien que nous importions très peu d'Ukraine et de Russie, il n'est pas impossible que certains produits arrivent à manquer, en raison d'une pénurie mondiale", avance-t-il. Comment y faire face ? Mosadeq Sahebdin estime que les consommateurs doivent privilégier l'achat au meilleur prix et les produits locaux à cause de cette crise sur laquelle on a peu de visibilité. Parallèlement, des réglementations plus sévères devraient être appliquées pour décourager certains commerçants qui pratiquent des pénuries artificielles. "Le consommateur devra adopter une attitude plus responsable en refusant d'acheter s'il estime certaines augmentations excessives. En plus, le gouvernement se trouvera dans l'obligation d'étendre et de maintenir la subvention au-delà de juin 2022", ajoute-t-il.

Afin que les consommateurs bénéficient de prix favorables à long terme, il faudra envisager le changement du régime d'importation. Selon le président de CAP, Maurice adopte, à présent, le régime d'épuisement national, favorisant la représentation exclusive des marques, donc anticoncurrentielle. "Les importateurs parallèles peuvent mettre sur le marché une panoplie de produits, authentiques et de marque, à des prix plus favorables que ceux pratiqués par les importateurs traditionnels. L'importation parallèle permet d'avoir un choix élargi de produits, de bonne qualité et à de meilleurs prix, tout en dopant la concurrence. L'application de l'épuisement international peut donner un nouveau souffle à l'importation parallèle et ouvrir d'autres marchés et booster la concurrence."

Enfin, souligne-t-il, il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'Ukraine et de la Russie, au risque de provoquer une révolte des consommateurs. Une mise en garde de l'État à l'égard de ceux gonflant volontairement leurs prix est requise, conclut-il.