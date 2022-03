Ile Maurice: Banque centrale - Une augmentation des réserves internationales qui fait débat

L'on se souvient de cette annonce du Conseil des ministres du 14 janvier, sur la surprenante hausse de nos réserves internationales d'USD 7,8 milliards en novembre 2021, à USD 8,6 milliards en décembre 2021, une augmentation de près d'USD 800 millions en seulement un mois.

Mais en janvier 2022, les réserves officielles sont redescendues à USD 7,9 milliards, une baisse d'USD 700 millions en un mois. Aussi, le manque de devises sur le marché et la tendance internationale avec la montée du Dollar Index et du Federal Reserves Interest Rates n'augure rien de bon pour la roupie.

Si toutes les options, excluant une bonne performance économique, étaient ouvertes pour expliquer la hausse des réserves officielles de la Banque centrale passant de USD 7,3 milliards en décembre 2020, à USD 8,6 milliards en décembre 2021, soit une augmentation de USD 1,3 milliard, le dernier rapport mensuel de la Banque de Maurice (BoM) éclaire sur ce mystère. Nos recettes d'exportation qui représentent Rs 82,1 milliards pour l'année 2021 contre une note d'importation de Rs 215,2 milliards n'ont pas contribué à la hausse inattendue des réserves officielles en décembre dernier. Il en est de même pour les Rs 15,3 milliards de recettes touristiques en 2021 ou encore des investissements directs étrangers qui affichent Rs 8,5 milliards de janvier à septembre 2021.

Alors, comment expliquer cet accroissement des réserves officielles en décembre dernier ? La réponse proviendrait en partie des dépôts bancaires. Selon la Bank of Mauritius Statement of Financial Position de décembre 2021, l'on note une augmentation de Rs 37 milliards de dépôts bancaires entre novembre et décembre 2021, soit un peu plus d'USD 800 millions.

Quid de la nouvelle baisse du montant des réserves ? Transfert temporaire des banques commerciales ou autres institutions financières à la Banque centrale, le montant des dépôts bancaires s'élevait à Rs 174,4 milliards en décembre 2021, pour redescendre à Rs 147,6 milliards en janvier 2022, ce qui représente une baisse d'environ Rs 27 milliards, soit un peu plus de USD 600 millions. De l'argent est donc ressorti des réserves officielles de la BoM aussi vite qu'il y était entré.

Ascension de l'inflation

Si la Banque centrale dispose d'un niveau adéquat de réserves internationales, elle ne bénéficie toutefois pas de surplus dans un contexte incertain où la conjoncture internationale joue en notre défaveur. Notre roupie étant appelée à se déprécier davantage et au vu de l'inflation qui continue son ascension. "La réalité est telle que pour une véritable augmentation des réserves officielles, l'économie doit fonctionner à 100 %, or le tourisme n'est pas encore à son niveau prépandémique. Avec la crise russo-ukrainienne, le prix des commodités entre autres augmente, car importer coûte plus cher. Les transferts réguliers de la BoM, alimentant le marché des changes en FOREX, sont également un signe de la faiblesse de disponibilités de devises étrangères. Compte tenu des circonstances, il est finalement normal que les réserves officielles aient à nouveau baissé après la hausse de décembre dernier", explique l'économiste Kevin Teeroovengadum.

Le dépôt commercial de devises auprès de la Banque centrale est une transaction courante surtout au regard des turbulences mondiales. Selon l'analyste financier Sameer Sharma, pour plus de visibilité, la BoM doit être claire concernant l'argent qui lui appartient et celui des banques commerciales. "Après tout, la BoM donne une petite rémunération aux banques et leur offre un règlement rapide si elles ont besoin de récupérer leur argent."

Le marché des changes justement n'est toujours pas au beau fixe. La Banque centrale ayant vendu USD 45 millions depuis le début de l'année. Le dollar s'échangeant actuellement à Rs 43,80, on peut d'ores et déjà prévoir que la roupie perdra davantage en valeur. Le Dollar Index, qui est une moyenne pondérée d'un ensemble de devises internationales contre le dollar, est actuellement en hausse, affichant une augmentation de 8,12 % en une année et 0,48 % en 5 jours. Alors que le dollar s'apprécie, la prochaine rencontre du monetary policy meeting de l'U.S. Federal Reserve devrait annoncer la hausse des taux d'intérêt, ce qui entraînera une forte demande du dollar, le rendement étant meilleur avec un taux d'intérêt plus élevé.

Le manque de devises sur le marché n'est pas un bon signe dans cette lutte contre l'inflation qui affiche 9 % en glissement annuel. La légère hausse du Repo Rate qui passe à 2 % est un bon début, mais il nous faut développer des solutions sur le long terme.