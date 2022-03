Sénégal: Élections législatives - Les leaders de " Yaw " contre le système de parrainage...

La coalition " Yewwi Askan Wi " (Yaw) a tenu, lundi 14 mars 2022, une conférence de presse en vue des élections législatives. Ses leaders, qui rappellent leur confiance au regard de leurs résultats lors des élections locales, soulignent que ce système est en contradiction avec les recommandations de la Cedeao.

Les leaders de la coalition " Yewwi Askan Wi " (Yaw) ont organisé, hier, une conférence de presse. À cette occasion, ils ont partagé leur analyse des résultats des élections territoriales du 23 janvier dernier. Des chiffres qui les placeraient en tête devant la coalition " Benno Bokk Yaakaar " (Bby). À cet égard, la coalition Yaw dit être en mesure de fournir le nombre de signatures requis pour participer à toutes les élections, mais elle soutient que le parrainage est en soi " liberticide et anti-démocratique ".

Malick Gakou s'est voulu clair à ce propos. " Le parrainage est inacceptable tant dans la forme que dans le fond. Et tout le monde sait que la coalition Yaw n'a pas de problème pour disposer de parrainages ", déclare-t-il. Par ailleurs, il informe que Yaw va poursuivre le travail dans les perspectives dudit système de mobilisation de signatures pour se conformer aux lois et règlements en vigueur. Mais n'empêche, M. Gakou indique que le parrainage ne passera pas.

" Nous n'accepterons qu'aucune forme de forfaiture puisse tomber sur cette volonté manifeste du peuple sénégalais à faire amorcer à notre pays les bases d'un changement à la hauteur des ambitions que nous portons pour le Sénégal ", fait-il savoir. Dans le même registre, les leaders de Yaw affirment leur bon espoir quant à l'issue des élections législatives prévues ce 31 juillet.

Sous la houlette du président de la Conférence des leaders de Yaw, Khalifa Sall, Déthié Fall se dit convaincu de la " victoire " de leur coalition dans les collectivités territoriales qu'ils ont remportées lors de la dernière élection présidentielle. Par conséquent, Ousmane Sonko et Khalifa Sall ont appelé les citoyens, notamment les jeunes, à rester mobilisés pour l'effectivité d'un changement. Sonko rappelle que la coalition Yaw est inscrite dans une dynamique en trois temps qui a été bien amorcée lors des élections territoriales. La deuxième et la troisième phase devraient se concrétiser par des victoires aux élections législatives et à la prochaine présidentielle, estime le leader de Pastef.

Des Mouvements citoyens dénoncent son maintien

Les Mouvements citoyens regroupés autour de " Y'en a marre ", " Frapp ", " Africa First ", la " Coalition citoyenne le peuple ", " Nittu dëgg " et " Valeurs Sénégal notre priorité (Snp) " en conférence de presse, lundi 14 Mars 2022, ont dénoncé et récusé le maintien du système de parrainage pour les élections législatives prochaines.

Selon leur porte-parole du jour, Guy Marius Sagna, " en faisant fi du rapport de la cour de justice de la Cedeao qui lui a ordonné de supprimer le système de parrainage viole le droit de la libre participation aux élections, le président Sall a foulé au pied la décision communautaire ". En outre, il juge paradoxal de sa décision de le maintenir pour les prochaines Législatives alors que les partis et coalitions politiques ainsi que les entités indépendantes ont été dispensés de parrains et de marraines lors des élections territoriales (municipales et départementales) du 23 janvier 2022. Ainsi ils n'excluent pas de descendre prochainement dans les rues pour se faire entendre par qui de droit et exigé du gouvernement sénégalais à se conformer à l'arrêt de la Cour de justice de la Cedeao ".

Me Abdoulaye Tine plaide le respect des " injonctions " de la Cour de justice de la Cedeao

Selon le président de l'Union sociale libérale, Me Abdoulaye Tine, " notre pays devrait respecter les injonctions faites par la Cour de justice de la Cedeao qui a rendu un arrêt le 28 Avril dernier lui ordonnant de supprimer le système de parrainage ". L'avocat-politicien rappelle que l'État du Sénégal a jusqu'au 29 Octobre 2021 pour déposer son rapport ".

A défaut, " nous considérons que Macky Sall est dans une posture politique et nous apporterons les réponses politiques adéquates ". Il s'est offusqué de l'attitude des autorités sénégalaises à vouloir maintenir le système de parrainage lors des élections législatives prévues le 31 juillet prochain.

En décidant de passer outre la décision de la Cour de la Cedeao qui lui a ordonné de le supprimer avant le 29 Octobre prochain ", l'Etat du Sénégal n'a pas respecté pose un acte de défiance vis-à-vis de la Cour communautaire régionale qui lui avait ordonné le 26 avril dernier de retirer cette loi dans un délai de 6 mois.

" Le Sénégal refuse de le faire et il n'a pas soumis un rapport comme on le lui avait demandé. Il l'a fait de manière délibérée ". En procédant ainsi, " le président Macky Sall et le ministre de l'Intérieur veulent limiter la participation aux élections législatives et on va vers une exclusion de certains partis ". Aussi, il appelle à la résistance politique face à cette forfaiture.