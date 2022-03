Congo-Kinshasa: Kalemie - La MONUSCO remet des kits de réinsertion à 200 anciens combattants

La MONUSCO a remis des kits de réinsertion, mardi 15 mars, aux ex-combattants regroupés à Kalemie dans le Tanganyika. La valeur de ces kits est estimée à cent mille dollars américains.

L'activité de la section de désarment, démobilisation et réintégration (DDR) vise à rendre autonomes 200 bénéficiaires dont 80 femmes vulnérables, 80 jeunes à risque et 40 autres ex combattants.

Avant la remise des kits, les bénéficiaires ont suivi une formation professionnelle afin d'assurer une relance agricole et égalitaire aux besoins alimentaires et sensibiliser les jeunes à la culture de la non-violence. Ce projet est exécuté par le Centre socioéducatif l'Espérance (CSEEC) de la Compagnie de Marie Notre Dame.

Le Centre socioéducatif l'Espérance (SCEEC) de la Compagnie de Marie Notre Dame a organisé une formation dans quatre filières. 200 beneficiaires dont 104 femmes et 96 hommes ont suivi la formation les uns comme les autres en savonnerie, coupe et couture, coiffure et culture maraichère.

" De tous ces apprenants, ce que moi j'attends, c'est donner un plus dans la société, un changement de comportement. Que cette jeunesse soit aussi capable de contribuer à la société congolaise ", a indiqué la coordinatrice du SCEEC, la soeur Thérèse Senga.

Le projet de la Section DDR de la MONUSCO a été conçu en 2020. Le SCEEC vient de l'exécuter en 2021 avec les financements de la MONUSCO fixés à 100 000 USD, a déclaré le chef de bureau de la MONUSCO ad intérim, Léonidas Nkingiye :

" Nous voulons que les gens n'aillent pas faire coudre leurs habits à Kalemie centre mais qu'ils viennent chez-vous parce que vous avez acquis l'expertise nécessaire ".

La remise des certificats de participation à la formation a sanctionné la cérémonie sous le rythme de la danse et des cris de joie des bénéficiaires qui ont choisi de vivre autonomes.