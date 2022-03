Maroc: M. Toufiq reçoit à Rabat le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria

Rabat — Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a reçu, mardi à Rabat, le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria, l'émir Sanusi Lamido Sanusi, actuellement en visite au Maroc.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette entrevue, M. Toufiq a affirmé que cette visite, qui s'inscrit dans le prolongement des relations entre les peuples nigérian et marocain, vise à consolider les liens religieux, spirituels et culturels entre les deux pays.

Et de rappeler que l'Islam s'est propagé en Afrique de l'ouest et au Nigeria à partir du Maroc, relevant que de nombreux ouléma nigérians et ouest-africains se référent à leurs homologues marocains en matière de Sunna.

M. Toufiq a fait remarquer que le Maroc et le Nigeria ont en commun la doctrine sunnite achaârite qui rejette toutes les formes d'extrémisme et de radicalisation de même qu'ils adoptent les règles et enseignements du rite malékite en tout ce qui concerne l'intégration culturelle, outre leur partage de certaines conduites, à savoir l'éducation aux bonnes mœurs et au soufisme.

Tout en indiquant que les échanges avec les musulmans de l'Afrique de l'ouest remontent à des siècles révolus, un héritage qu'il s'agit de conserver, il a mis en avant l'échec des puissances impérialistes, des orientations politiques et cultuelles ainsi que des idéologies à désagréger ce lien très fort.

"Les Nigérians et les populations de l'Afrique de l'ouest savent très bien que le Cheikh Sidi Ahmed Tijani a vécu et s'est illustré au Maroc, tout en étant entouré tout particulièrement de la haute sollicitude du Sultan Moulay Soulayman", a-t-il rappelé, avant d'ajouter que "les élèves et adeptes du fondateur de la Tarika Tijaniya, décédé et enterré à Fès, se trouvent au Maroc, ce qui représente un héritage pour tous les musulmans dans le monde qu'il convient de préserver".

Le ministre a, par ailleurs, plaidé pour une meilleure compréhension du soufisme, un courant spirituel fondé sur le sens profond de la vie qui prône l'altruisme et libère les individus de tout sentiment égoïste, à l'appui des préceptes du Saint Coran et de la Sunna. Des valeurs dont la promotion figure parmi les missions confiées au prophète Sidna Mohammed, Paix et Salut soient sur Lui.

Il a ajouté que le rejet de l'égoïsme est une valeur fondamentale dans la société, dans l'économie et aussi dans la vie des gens, et ce en faveur d'une meilleure vie pour les croyants et les croyantes.

Pour sa part, le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria a déclaré à la MAP que l'Islam, le rite malékite et le dogme achaârite ainsi que toutes les confréries soufies qui s'inspirent du Saint Coran et de la Sunna, se sont largement répandus en Afrique de l'ouest grâce au Maroc.

Tout en assurant que les musulmans au Nigeria en général, et les Cheikhs de la Tarika Tijaniya en particulier, soutiennent le Maroc, il a souligné que les Nigérians saluent hautement et apprécient grandement la stature spirituelle de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Lundi matin, le khalife général de la Tariqa Ttijaniya au Nigeria a visité le Mausolée Mohammed V à Rabat où il s'est recueilli sur les tombes des regrettés Souverains, feus SM Mohammed V et SM Hassan II. Il a également visité le même jour l'Institut Mohammed VI de Formation des Imams, Mourchidines et Mourchidates et le secrétariat général du conseil supérieur des ouléma.