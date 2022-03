Congo-Kinshasa: Rentrée parlementaire de mars 2022 - Bahati pour un Congo nouveau sur tous les plans

Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, a passé largement en revue la situation politique, économique, sociale, sécuritaire, environnementale et culturelle, au pays comme à l'étranger, dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de l'année, hier mardi 15 mars 2022 au Palais du peuple, en présence non seulement des sénatrices et sénateurs, mais aussi du Premier ministre, des membres du gouvernement, des représentants des institutions d'appui à la démocratie et d'autres invités de marque.

Ce tour d'horizon, fait au terme de la compilation des événements survenus pendant les vacances parlementaires, lui a permis d'épingler, aux plans politique et diplomatique, la fin du brillant mandat du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, à la présidence tournante de l'Union Africaine, mais aussi l'entame de deux autres à la tête respectivement de la CEEAC (Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale) et du Mécanisme Régional de suivi de l'Accord-cadre de paix, de sécurité et de coopération d'Addis-Abéba.

Le speaker de la chambre haute du Parlement a rappelé aussi la participation du Premier ministre Sama Lukonde au 6me Sommet Europe-Afrique à Bruxelles, de même que la sienne propre à plusieurs fora africains et internationaux. Il a, au passage, fait allusion, à l'invasion de l'Ukraine part la Russie, une guerre qui va avoir deseffets collatéraux sur l'économie mondiale.

Au plan économique, il s'est longuement attardé sur le Budget 2022, voté par le Parlement à hauteur de 9,9 milliards de dollars américains, insistant sur la part belle à faire au social (santé, éducation, eau, électricité, etc), et particulièrement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Son credo est que la loi des finances 2022 ne reste pas une simple vue de l'esprit mais qu'il ait un impact positif sur le vécu quotidien de nos compatriotes.

Son vœu est que le gouvernement fasse preuve d'orthodoxie financière, afin de briser le paradoxe qui veut que la République Démocratique du Congo héberge les citoyens les plus démunis de la planète au milieu d'immenses ressources naturelles mal exploitées et mal partagées en termes de richesses. Il s'est toutefois réjoui de la bonne tenue de l'économie nationale, qui affiche une croissance de 5,4 % à 6,2% pour l'exercice 2021-2022.

S'agissant du social, Bahati a salué plusieurs actions du gouvernement, notamment la maîtrise des effets de la pandémie de Covid-19, traduite par la levée du couvre-feu dans toutes les provinces de la République, la prise en compte des revendications des fonctionnaires, des enseignants et des étudiants.

Dans le volet sécuritaire, le président du Sénat a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité dans les opérations de traque des forces négatives dans la partie Est du pays. Même si la situation sécuritaire reste précaire, l'espoir est permis au vu des avancées enregistrées, surtout dans le cadre de la mutualisation des stratégies et actions avec les forces armées ougandaises et onusiennes.

En ce qui concerne le domaine culturel, Modeste Bahati a rappelé la consécration, par l'Unesco, de la " Rumba " comme " patrimoine culturel immatériel " de l'humanité, un fait qui place la musique congolaise et ses pratiquants sur orbite.

Parlant de la production législative, il a estimé positif son bilan à mi-parcours. Pour ce qui est des missions traditionnelles du Sénat, Modeste Bahati a souligné l'attachement des sénateurs et sénatrices à leur rôle de législateurs mais aussi de contrôleurs de l'exécutif national. Sa vision reste celle de l'émergence d'une chambre haute du Parlement appelée à faire la différence, positivement, avec celles que le pays a connues dans le passé.