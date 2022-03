Algérie: Ramadhan - 900 marchés de proximité pour les produits nationaux

Alger — Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations compte organiser des marchés de proximité pour les produits nationaux au nombre de 909 répartis sur 602 communes en prévision du mois de Ramadhan, a annoncé, mardi à Alger, le directeur général de la régulation et de l'organisation des activités commerciales au ministère, Sami Koli.

S'exprimant à la presse en marge de la célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur organisée par l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), M. Koli a précisé que "les services du ministère du Commerce mènent des opérations de promotion des produits nationaux à travers l'organisation de 909 marchés de proximité répartis sur 602 communes en prévision du mois de Ramadhan afin de casser la spéculation, protéger le pouvoir d'achat du citoyen et réguler les prix".

Des équipes d'inspection travaillent en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et les services de sécurité pour encadrer ces marchés qui font la promotion du produit algérien avec la participation des représentants des opérateurs économiques ainsi que des associations des commerçants.

Soulignant que l'organisation de ces marchés de proximité se poursuit toujours avec la participation du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, le même responsable a appelé les nouveaux élus des APC à contribuer à cette démarche pour rapprocher le consommateur du produit national à la faveur des ventes promotionnelles et au rabais.

Evoquant la célébration de la Journée Mondiale des droits des consommateurs, M. Koli a souligné que cette dernière constituait une opportunité d'évaluer les acquis au niveau national et de faire le bilan pour passer en revue les lacunes et les erreurs et pour fixer des objectifs futurs.

Il a également souligné que la célébration de cette journée constitue également une occasion de promouvoir l'application "Guide du consommateur algérien", téléchargeable via le téléphone portable, qui contient toutes les fiches techniques intéressant le consommateur et qui consacre ses droits en terrain, en tenant compte des doléances des citoyens.

Il a révélé qu'il y a des célébrations dans 58 wilayas à l'occasion de la Journée Mondiale des droits des consommateurs sous la supervision des walis, des organisations nationales et des bureaux de l'Organisation de protection des consommateurs, ainsi que d'autres activités supervisées par d'autres secteurs tels que les Finances.

De son côté, le président de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a appelé les opérateurs économiques et les entreprises économiques à adopter le e-financement en raison de ses effets socio-économiques positifs.

Lors d'une allocution prononcée à l'occasion de la célébration de cette journée, qui a vu la présence de représentants de plusieurs secteurs tels que le commerce, l'éducation nationale, la société civile et des représentants de plusieurs entreprises économiques, M. Zebdi a expliqué que la finance numérique est devenue une "nécessité" qui doit être accompagnée afin de fournir des services bancaires rentables et sûrs pour les personnes.

La protection du consommateur exige l'adaptation aux développements technologiques, notamment l'utilisation du numérique dans les transactions financières pour assurer la transparence, et partant protéger le consommateur, a-t-il ajouté.

Il a également appelé à la vigilance lors de l'accomplissement des transactions commerciales via les plateformes non agrées ou non officielles pour éviter la fraude, préconisant de signaler tout dépassement.

L'APOCE est en voie de finaliser la création d'un laboratoire équipé en matériel moderne qui constituera "une référence" en matière de contrôle et de protection.

Pour sa part, le président de l'Office national de la société civile, Hamzaoui Abderrahmane a mis en avant le rôle efficace de l'APOCE, notamment en termes d'intervention en cas de spéculation ou de monopole, et de sensibilisation au traitement des dysfonctionnements, de proposition de solutions et d'alternatives pour la protection du consommateur.

Il a annoncé le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation pour atteindre "l'équilibre de la consommation".

La rencontre a été ponctuée par une intervention sur le paiement électronique présentée par le représentant du GIE monétique, un groupement de banques publiques et privées qui s'engagent à développer le paiement électronique en Algérie.

Dans son intervention, le représentant du groupe, Aïssa Toufik a estimé que la diffusion des connaissances financières dans la société influe dans une large mesure sur les services financiers prodigués au citoyen.

La rencontre a vu la signature d'une convention de partenariat avec l'Association Irchad wa Islah et l'APOCE pour renforcer l'action participative et la coopération.