Congo-Kinshasa: Mercy Corps lance le projet 'Tujenge Pamoja' pour renforcer la paix en Ituri et au Nord-Kivu

L'organisation internationale Mercy Corps a lancé lundi 15 mars à Beni le projet 'Tujenge Pamoja' pour renforcer les fondements d'une paix durable en Ituri et au Nord-Kivu.

Selon la directrice du programme Tujenge Pamoja, Michèle Akpo, ce projet de cinq ans a pour but de s'attaquer aux causes profondes des conflits, et veiller à ce que les voix des marginalisés soient prises en compte dans la recherche des solutions aux problèmes clés. Pour elle, ce programme envisage d'organiser des dialogues avec les communautés, renforcer les systèmes d'alerte et monter des mécanismes de lutte contre les rumeurs et fausses nouvelles :

" Ce programme est conçu pour travailler côte à côte avec les autorités locales, les communautés, les organisations de la société civile, les organisations à base communautaire, les acteurs gouvernementaux et citoyens, les médias et les secteurs privés, tout cela dans le but de renforcer la base d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. "

Ce projet de cinq ans s'exécutera dans le territoire de Mambasa en Ituri et de Beni au Nord-Kivu.