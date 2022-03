Maroc-EAU - Le renforcement de la coopération parlementaire au centre d'entretiens à Abu Dhabi

Abu Dhabi — Le président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara, et le président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis, Saqr Ghobash, ont eu, mardi à Abu Dhabi, des entretiens axés sur les perspectives du renforcement de la coopération parlementaire.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont exprimé leur attachement à l'échange des expériences entre les deux pays en matière parlementaire, ainsi qu'au renforcement des liens de coopération et du dialogue fructueux entre les deux institutions en vue d'unifier les visions stratégiques visant à atteindre le développement durable et promouvoir la paix, la stabilité et la coexistence aux niveaux régional et international.

Dans une déclaration à la MAP, M. Miyara a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la détermination commune de consolider la coopération et la hisser au niveau voulu par SM le Roi Mohammed VI, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Président des Emirats Arabes Unis, et Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abu Dhabi, Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, ajoutant que sa visite s'assigne pour objectif d'approfondir la coopération bilatérale aux niveaux exécutif et législatif.

Il a fait savoir que ses entretiens avec le président du Conseil national fédéral ont porté sur les moyens de booster les relations de coopération entre les institutions législatives des deux pays, ajoutant que cette rencontre a été aussi l'occasion de délibérer sur la manière de soutenir les positions communes entre les deux parlements au sein des institutions internationales et les instances auxquelles ils appartiennent.

Ces entretiens, auxquels ont pris part une importante délégation des deux parties et le chef de mission adjoint à l'ambassade du Maroc aux Émirats arabes unis, Abdelillah Oudadas, ont été également l'occasion d'ouvrir des ponts de coopération sud-sud, notamment après la tenue à Rabat, au début du mois, du Forum du dialogue parlementaire des Sénats et Conseils similaires d'Afrique, du Monde arabe, d'Amérique latine et des Caraïbes, a-t-il indiqué, rappelant dans ce sens l'attachement résolu de SM le Roi Mohammed VI à la coopération Sud-Sud compte tenu de son caractère inévitable.

Selon le président de la Chambre des conseillers, les institutions législatives des deux pays sont en passe de réaliser un saut qualitatif vers une coopération meilleure, et une mobilisation des synergies, notamment en ce qui concerne l'échange d'expériences et de législations, le contrôle de l'action gouvernementale et la diplomatie parallèle.

Pour sa part, le président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis a affirmé que les Émirats arabes unis et le Maroc entretiennent des relations solides et distinguées, dont les bases furent instaurées par feu SM Hassan II et Cheikh Zayed Bin Soultane Al Nehyane, relevant que ces relations sont enracinées dans divers domaines.

Dans une déclaration similaire, M. Ghobash a tenu à exprimer sa satisfaction du niveau des relations historiques et fraternelles unissant le Royaume et les Émirats Arabes Unis, et leurs deux peuples frères.

Il a également affirmé la détermination du Conseil national fédéral à renforcer ses relations avec la Chambre des conseillers et à tirer parti de la richesse des expériences et de l'expertise qu'elle a accumulées, notant que les institutions législatives s'accordent sur de nombreuses questions, notamment en lien avec les questions bilatérales ou celles liées au monde arabe.

Les deux institutions, a-t-il ajouté, tiennent à étendre leurs relations, de manière bilatérale et harmonieuse, aux pays d'Afrique, d'Amérique latine et de la Méditerranée, se réjouissant d'une "coordination exceptionnelle entre les deux institutions".

Dans le cadre de sa visite aux Émirats arabes unis, le président de la Chambre des conseillers devrait rencontrer plusieurs responsables émiratis.